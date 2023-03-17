Общество

Подростковая преступность снизилась более чем на 60% в Великих Луках

Снижение подростковой преступности составило 63,6% в Великих Луках по данным ОМВД России по городу в 2022 году. Об этом сообщалось в ходе очередного заседания депутатов Великолукской городской Думы.

Фото здесь и далее: Евгений Николаенков

Депутаты заслушали информацию о работе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав города Великие Луки по организации профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в 2022 году, которую озвучила начальник отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города, заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Елена Муравьёва.

Она сообщила, что на заседаниях комиссии в 2022 году было рассмотрено 1 157 дел. В отношении родителей рассмотрено 273 материала, в отношении несовершеннолетних – 447 материалов.

Комиссия назначила 186 административных наказаний в виде штрафов на сумму 296 700 рублей, из них взыскали в добровольном порядке – 133 339 рублей, направили 111 постановлений в службу судебных приставов для принудительного взыскания штрафов.

Елена Муравьёва отметила, что в рамках профилактических мероприятий были проведены: акция «Сообщи, где торгуют смертью», комплексная оперативно-профилактическая операция «Неформал», профилактическая акция «Насилию скажем – нет!», оперативно-профилактическая операция «Твой выбор», комплексная профилактическая операция «Защита», комплексная профилактическая операция «Здоровье», комплексная оперативно-профилактическая операция «Лидер», комплексная межведомственная профилактическая операция «Подросток», акция «Безопасность детства - 2022», акция «Помоги пойти в школу».

Также при проведении профилактической работы с несовершеннолетними большое внимание уделяется вовлечению подростков в позитивные виды досуговой деятельности.

Так, отделом по молодежной политике в летние месяцы реализовали социальный проект «#НеТРУДноеЛето», направленный на создание условий для организации досуга и поддержки подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации. Была проведена работа по созданию волонтерских отрядов из числа подростков, состоящих на различных видах профилактического учёта, из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В рамках проекта для работы в волонтерских отрядах в летние месяцы 2022 года было привлечено 65 подростков, из них 6 подростков, состоящих на учете в комиссии. Ребята работали на объектах, предложенных МП «Зеленхоз».

С 15 июня по 5 июля 2022 года в загородном оздоровительном лагере «Космос» организовали специализированную смену для детей, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Здесь побывали 45 подростков. Мероприятия смены имели военно-патриотическую и спортивную направленность.

В ноябре-декабре 2022 года комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с комитетом физической культуры и спорта проведены турниры «Надежда» по мини-футболу и волейболу среди подростков, находящихся в социально опасном положении и представителей органов власти (полиции, службы судебных приставов, администрации города, Великолукской городской Думы).

С 1 июня по 30 сентября 2022 года в городе проводилась комплексная межведомственная профилактическая операция «Подросток», направленная на организацию отдыха и занятости детей в период летних каникул.

На временные работы трудоустроились 349 несовершеннолетних. Они работали в школах города, на ЗАО «ЗЭТО», ООО «Лесная ягодка», ГБУЗ ПО «ДГБ», МП «Водоканал», ООО «ВЛРЗ» - 1.

«Главная задача комиссии – найти подход к каждому ребёнку и его семье, организовать психологическое сопровождение, уберечь от противоправных действий, помочь сделать правильный выбор», - отметила Елена Муравьёва.