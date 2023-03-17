Общество

Названо лучшее структурное подразделение псковского управления ФССП России

Результаты смотра-конкурса на лучшее структурное подразделение управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области по итогам работы за 2022 год сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

Руководитель управления - главный судебный пристав Псковской области Сергей Колесников вручил дипломы и переходящие почетные вымпелы.

Первое место в смотре-конкурсе заняло отделение судебных приставов города Великие Луки (начальник отделения Надежда Парфёнова), второе место – отделение судебных приставов Островского и Пыталовского районов (старший судебный пристав Наталия Егорова), третье место – отделение судебных приставов Гдовского района (старший судебный пристав Михаил Погосян).

По итогам данного смотра-конкурса за первое, второе и третье места главный судебный пристав Псковской области вручил дипломы. Коллектив отделения судебных приставов города Великие Луки получил и малый кубок.

Также подвели результаты работы отделений судебных приставов и по трем главным направлениям деятельности службы: организации исполнительного производства, обеспечения установленного порядка деятельности судов, организации дознания.

Начальникам трех отделений, занявших первые места, вручили переходящие почетные вымпелы.

Вымпел «За лучшую организацию исполнительного производства» получило отделение судебных приставов города Великие луки, «За лучшую организацию дознания» - отделение судебных приставов Невельского и Усвятского районов. Переходящий почетный вымпел «За лучшую организацию обеспечения установленного порядка деятельности судов» заслужило по итогам 2022 года отделение судебных приставов Гдовского района.