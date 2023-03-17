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Общество

В Дно, Выскоди и Искре провёл приёмы граждан Александр Котов

17.03.2023 14:35|ПсковКомментариев: 0

Около двадцати человек с разными просьбами обратились к председателю областного Собрания депутатов Александру Котову в ходе приёма граждан в населённых пунктах Дновского района. Свои вопросы спикеру адресовали и жители, и главы поселений, и местные депутаты. Встречи прошли в городе Дно, в деревнях Выскодь и Искра, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Возмущение жителей райцентра вызвала работа подрядной организации, выигравшей торги по содержанию города в зимний период. «Через две недели контракт заканчивается, деньги освоены, а у главы городского поселения претензий к подрядчику как будто нет», - обратила внимание Александра Котова местная жительница Ирина Самсонова. На некачественную уборку городских улиц пожаловались почти все дновцы, пришедшие на приём: в парке, который в прежние годы расчищали трактором, лопатой проложены узкие дорожки, подсыпки песком зимой почти не видели, дороги от навалов сузились настолько, что две машины не везде могут разъехаться, а снег с центральных улиц вывозили не на полигон, а в речку Суковку, что зафиксировано протоколом полиции. «Полный кошмар со снегом и уборкой», - констатировала Марина Васильева, чей дом к весне подтопило из-за снега, сваленного в водосточную канаву.

Проблема глобальная, согласился с жителями Дно глава района Михаил Шауркин, принимавший участие в приёме граждан. Руководитель муниципалитета отметил, что у администрации района тоже есть вопросы к заказчику работ – городскому поселению, но, несмотря на высказанные нарекания, штрафные санкции в отношении подрядчика не последовали. Рассерженные жители написали коллективное обращение в прокуратуру.

 

По мнению Александра Котова, при таком количестве нарушений целесообразно провести проверку – как выполнялся контракт и какой контроль при этом был со стороны заказчика. Спикер высказал готовность встретиться с руководством городского поселения и инициировать запрос в прокуратуру со своей стороны.

Также на приём в Дно пришла местный депутат, воспитатель детского сада Татьяна Трофимова и пожаловалась, что ремонт кровли многоквартирного дома №21 на улице Коммунистической перенесли с 2023 года «на необозримое будущее». «Долгов перед фондом не имею, налоги плачу и очень не хочу тратить жизнь на разбирательства», - добавила женщина. По словам жительницы пятого этажа, вода стекает по стене в квартиры ниже. Управляющая компания провести такой ремонт не имеет возможности.

Ещё одно обращение было от детского тренера Валерия Григорьева, рассказавшего о плачевном состоянии спортивного центра, где занимаются мини-футболом около 120 школьников. Преподаватель литературы железнодорожного техникума Валентина Фадеева поделилась идеей создания центра русского купечества в Морино, где сохранились исторические постройки, требующие восстановления.

В деревне Выскодь большая часть обращений была связана с водоснабжением – схожие вопросы поднимали жители деревень Гаврово и Межник. Ситуация во всех случаях одинакова: изношенные полувековые сети, скважины в собственности сельхозпредприятий, сама вода пригодна только для технических нужд. Глава волости Елена Гуляева рассказала, что жителям приходится наливать запас в баки и лейки до семи утра или после десяти часов вечера, днём всё уходит на ферму. В Межнике скважину и вовсе законсервировали, в старых колодцах вода бурая, а в новом, вырытом муниципалитетом, она есть только на 17-ом кольце, пожилым людям достать ведро сложно.

Александр Котов обозначил два варианта решения проблемы – участие в федеральной программе Комплексного развития сельских территорий или постепенная замена труб за счёт бюджетных средств. В первом случае району необходимо найти несколько миллионов на изготовление проектной документации и выиграть конкурс. Во втором – приобрести новые трубы за счёт областного бюджета и проложить их силами муниципального предприятия. Второй путь быстрее, но не предполагает появление новых скважин. Оба возможных решения спикер уже обсуждал ранее с главой района Михаилом Шауркиным. Совместную встречу с председателем комитета по ЖКХ Сергеем Граховым руководители запланировали на ближайшее время.

Жители нескольких деревень пожаловались на нарушение графика вывоза мусора и игнорирование контейнерных площадок в периферийных улицах. В Гаврово при этом есть и другая проблема – по просьбе местных экоактивистов год назад появился жёлтый контейнер для пластика. Сторонникам раздельного сбора отходов не раз приходилось вступать в споры с водителями мусоровозов, которые высыпают отсортированные полимеры в кузов с содержимым обычных баков. Кроме того, жители Гаврово обратили внимание на отсутствие в Дновском районе приюта для собак и пункта стерилизации животных.

В деревне Искра местные депутаты попросили помочь обеспечить уличное освещение в тёмное время суток. «Люди боятся волков – по полям в округе ходят, а своих финансов не хватает», - поделились женщины. Глава волости Виктор Молотков подтвердил, что сейчас улицы освещены вечером с восьми до десяти и утром с шести до рассвета.

 

Сюда же на приём приехали жители соседнего Заклинья – одной из главных проблем деревни является состояние медпункта. Фельдшер приезжает из Искры и ведёт приём по графику. Пациенты довольны, но надеются на появление нового ФАПа и передали Александру Котову коллективное письмо с просьбой ускорить решение о строительстве. Спикер пообещал провести переговоры с комитетом по здравоохранению, но предупредил, что в случае положительного ответа от главы волости потребуется оперативный поиск участка, отвечающего требованиям Минздрава.

Вопросы, связанные с организацией медпомощи, звучали на всех трёх точках приёма граждан. В Дно жители пожаловались на неудобный график приёма специалистов и отсутствие в местном филиале Порховской межрайонной больницы простых медицинских исследований – чтобы сделать спирометрию, нужно потратить полдня на поездку в Порхов, на расшифровку рентгеновского снимка уходит неделя, в итоге пациент, больной пневмонией, узнаёт диагноз с большим опозданием. Кроме того, дновцы возмутились выборочным подходом при записи на поездку в Порхов на медицинском социальном автобусе – в больницу на спецтранспорте уехать можно, а в поликлинику с направлением на руках удаётся не всем. В Выскодском ФАПе по-прежнему нет фельдшера, ФАП в Хотовани прекратил работу из-за аварийного состояния, в деревне Нинково врач ведёт приём по графику, но жители волнуются, начнётся ли в медпункте продажа лекарств при отсутствии интернет-связи.

Пресс-портрет
Котов Александр Алексеевич председатель Псковского областного Собрания депутатов Шауркин Михаил Николаевич глава Дновского района
Теги: #псковское областное собрание
Источник: Псковская Лента Новостей
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