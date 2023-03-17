Общество

Родители псковских школьников написали ЕГЭ в рамках всероссийской акции

Всероссийская акция «Сдаем вместе. Единый день сдачи ЕГЭ родителями» прошла на базе средней общеобразовательной школы №24 имени Л. И. Малякова 17 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Инициатором акции является Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки, в 2023 году она проходит в стране и в Псковской области уже в седьмой раз.

Акция призвана помочь выпускникам и их родителям снять лишнее психологическое напряжение, связанное с подготовкой к ЕГЭ, а также лучше познакомить общественность с экзаменационной процедурой. Участниками акции стали 20 родителей. В этом году они выполнят задания по русскому языку.

Перед началом экзамена главный специалист управления образования администрации города Пскова, член ГЭК Наталья Кучерова рассказала о том, как будет проходить мероприятие и что важно на сегодняшний день при сдаче ЕГЭ.

В ходе мероприятия родители знакомятся с тем, как проходит регистрация на ЕГЭ и организуется рассадка участников в аудитории, как выглядят рабочие места участников ЕГЭ, как организован контроль за объективностью проведения экзамена, какие меры эпидемиологической безопасности применяются в экзаменационных пунктах, как происходит печать и сканирование контрольных измерительных материалов в пункте проведения экзамена и многое другое.

Организаторы акции создали для участников пробного ЕГЭ условия, максимально приближенные к реальным. Перед экзаменом участники сдали свои личные вещи, в том числе мобильные телефоны, прошли термометрию и проверку металлодетектором. На партах остались только ручки и паспорт. В экзаменационной аудитории организаторы распечатали контрольно-измерительные материалы и раздали участникам. Свои результаты они узнают сразу после проверки бланков работ экспертами.

После экзамена планируется проведение круглого стола, где участники поделятся своими впечатлениями и зададут интересующие их вопросы.