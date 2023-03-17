Общество

Псковичи за год потратили на ритуальные услуги около 400 млн рублей

Ритуальных услуг населению Псковской области в 2022 году предоставили на сумму 391,3 млн рублей (9,6% от объема бытовых услуг). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковстата.

Бытовые услуги в структуре общего объема платных услуг населению занимали 12,2% (4,1 млрд рублей). В расчете на душу населения бытовых услуг было оказано на сумму 6,6 тысячи рублей.

В структуре объема бытовых услуг лидирующие позиции занимали услуги по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования, парикмахерские и косметические услуги, а также услуги по ремонту и строительству жилья (64,7% от объема бытовых услуг). Жители Псковской области израсходовали на них в общей сложности 2634,7 млн рублей.

Услуг по изготовлению и ремонту мебели населению оказали на 180,3 млн рублей (4,4%), услуг по ремонту и пошиву швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи, ремонту, пошиву и вязанию трикотажных изделий на 164,8 млн рублей (4%), услуг бань и душевых на 114,1 млн рублей (2,8%), услуг фотоателье на 103,7 млн рублей (2,5%).