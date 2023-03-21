Общество

Почти 12 млн яиц произвели в Псковской области за два месяца

В январе-феврале 2023 года в хозяйствах всех категорий Псковской области, по расчетам, произведено 40,3 тыс. тонн скота и птицы на убой (в живом весе), 32,8 тыс. тонн молока, 11,7 млн яиц. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковстата.

По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, производство скота и птицы на убой (в живом весе) сократилось на 14,8%, производство яиц - на 0,6%, производство молока выросло на 5,7%.

«В структуре производства скота и птицы на убой (в живом весе), молока и яиц наибольший удельный вес приходится на сельскохозяйственные организации – соответственно 98,9%, 85,7% и 50,5%», - отметили в Псковстате.

В хозяйствах всех сельхозпроизводителей Псковской области на конец февраля 2023 года численность основных видов скота составила: крупного рогатого скота – 61,5 тыс. голов, из него коров – 29,7 тыс.; свиней – 1405,3 тыс.; овец и коз – 27,1 тыс. голов.

По сравнению с аналогичной датой предыдущего года сократилось поголовье крупного рогатого скота на 0,1%, из него коров – на 1,8%; овец и коз – на 7,4%; увеличилось поголовье свиней на 27,2%.