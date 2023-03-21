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Общество

Экологическую ситуацию на Земле обсудили с учащимися псковского СИЗО

21.03.2023 20:00|ПсковКомментариев: 0

Тематический классный час, посвященный Дню Земли и здоровому образу жизни, прошел в учебно-консультационном пункте СИЗО-1 в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

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Фото: пресс-служба ФСИН России по Псковской области

Как рассказала классный руководитель УКП Наталья Афанасьева, урок, состоящий из двух блоков, прошел в интерактивной форме, где каждый учащийся имел возможность выразить свое мнение. Первая часть классного часа была посвящена беседе о правилах гигиены, профилактике заболеваний, увлечению физкультурой и спортом. Учащиеся нарисовали рисунки, передав тему урока посредством художественных образов.

Во второй части мероприятия показали видеофильм об экологической ситуации на планете Земля. На примере представленных в документальной ленте взаимоотношений человека с природой присутствующие пришли к выводу, что важно бережно относиться к окружающей среде, стараться не засорять пространство вокруг, изучать правила экологической культуры и этикета. Также была затронута тему важности вторичной переработки бытового и промышленного мусора.

«Весной жизнь пробуждается, но какой она будет, зависит от нас. Каждый человек, ведя правильный образ жизни, соблюдая чистоту, вокруг себя создает мир, наполненный свежим воздухом, красотой, любовью. Это залог развития здорового поколения людей», - отметила в конце классного часа педагог.

Теги: #псков #СИЗО
Источник: Псковская Лента Новостей
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