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Общество

В Псковской области большинство домохозяйств состоят из одного человека - исследование

21.03.2023 15:01|ПсковКомментариев: 0

Большинство домохозяйств в Псковской области состоят из одного человека. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковстата.

По итогам Всероссийской переписи населения 2020 года, в Псковской области насчитывалось 292,1 тысячи частных домохозяйств, в которых проживало 589,6 тысячи человек. Большинство домохозяйств состояло из одного человека – 128,9 тысячи (44,1% от всех домохозяйств). Меньше всего насчитывалось домохозяйств, состоящих из 6 и более человек – 3,9 тысячи (1,3%).

Большее число домохозяйств находилось в Пскове – 94,9 тысячи (32,5% от числа всех домохозяйств) и Великих Луках – 44,2 тысячи домохозяйств (15,1%).

Среди муниципальных районов области наибольшее количество домохозяйств специалисты зафиксировали в Псковском районе – 20,1 тысячи (6,9%), а наименьшее в Усвятском – 2,3 тысячи (0,8%).

Средний размер домохозяйства области составлял два человека. При этом самое большое число лиц на одно домохозяйство приходилось в Палкинском районе (в среднем 2,3 человека), наименьшее – в домохозяйствах Островского района (в среднем 1,8 человека).

Теги: #Псковстат #домохозяйство
Источник: Псковская Лента Новостей
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