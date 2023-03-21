Общество

«Цифровой ликбез» провели для восьмиклассников великолукского лицея

Псковская область присоединилась к участию в проекте Минцифры и Минпросвещения России «Цифровой ликбез», направленном на формирование базовых компетенций цифровой грамотности и кибербезопасности у школьников. Открытый урок на тему «Безопасное поведение в сети Интернет» провели 21 марта для учащихся 8 «Б» класса Великолукского инженерно-экономического лицея. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

В рамках мероприятия ребятам показали несколько просветительских видеороликов с ресурса проекта по темам финансовой безопасности, мобильных угроз и цифровой приватности. Школьники узнали, как правильно пользоваться смартфоном, чтобы не столкнуться с вредоносным программным обеспечением, какие правила кибербезопасности соблюдать, чтобы не попасться на удочку мошенников, какую информацию лучше не размещать в профиле соцсетей, чтобы не привлечь внимание злоумышленников.

По итогу детям задали контрольные вопросы, а все непонятные моменты подробно разобрали с модератором мероприятия.

В правительстве добавили, что видеоролики проекта также будут полезны и педагогам, материалы «Цифрового ликбеза» можно легко интегрировать в учебный процесс или на родительских собраниях.