Общество

Гдович передал свыше 100 тысяч рублей на содержание дочери после ареста автомобиля

Житель Гдовского района выплатил алименты, чтобы вернуть свой автомобиль. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УФССП России по Псковской области

Сумма долга составляла 103 тысячи рублей. В рамках исполнительного производства судебные приставы вынесли постановление о запрете на регистрационные действия в отношении автомобиля должника. Также было обращено взыскание на его расчетные счета, вынесено постановление об ограничении права выезда за пределы РФ.

Житель Гдовского района самостоятельно пришёл на приём к судебному приставу-исполнителю, где произвели арест его транспортного средства Renault Logan. Должник не собирался расставаться со своим автомобилем и в этот же день

оплатил всю задолженность по алиментам на свою несовершеннолетнюю дочь.

Автомобиль вернули владельцу, исполнительное производство окончено фактическим исполнением.