Общество

На борьбу с борщевиком в Пскове готовы направить свыше 3 млн рублей

На борьбу с борщевиком в Пскове готовы направить свыше 3 млн рублей. Соответствующая информация размещена в Единой информационной системе в сфере закупок.

Подрядчику предстоит выполнить работы по комплексной борьбе с борщевиком Сосновского на территории Пскова. Дата начала выполнения работ - с даты заключения контракта, но не ранее 15 апреля. Дата окончания выполнения работ - 15 октября.

Основными задачами при выполнении работ являются:

снижение количества случаев травматизма среди населения, возникающего вследствие контакта с фототоксичным растением – борщевиком Сосновского;

улучшение качества состояния земель путем комплексной обработки земельных участков механическим, химическим и комбинированным методами для предотвращения распространения сорного растения – борщевика Сосновского.

При проведении работ препарат равномерно распределяется по обрабатываемой площади строго в границах участков, подлежащих уничтожению борщевика Сосновского. При обработке гербицидом не менее 80 % верхних листьев и не менее 60 % листьев нижнего яруса должны быть покрыты каплями рабочей жидкости. После увядание борщевик должен быть удален с участка.

Выполнение работ производится согласно заявкам. В заявках обозначается место и сроки выполнения работ. В срок не менее чем за 5 рабочих дней до начала проведения работ подрядчик проводит ознакомление с территориями, указанными в заявке, производит планирование комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на поражённых участках. При обследовании подрядчик должен определить объем и виды работ, в случае химических и комбинированных методов борьбы - виды и нормы расхода используемых гербицидов в зависимости от степени поражённости участков борщевиком Сосновского.

Стоимость контракта составляет 3 млн 338 тысяч рублей. Средства выделены из бюджета города Пскова. Подрядчика определят 30 марта. Заказчиком выступает администрация города Пскова.