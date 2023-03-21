Общество

48-летнего мужчину разыскивает его сын в Псковской области, чтобы познакомить с внуком

Валерия Федорова 1975 года рождения разыскивает сын Егор в Псковской области через проект «Жди меня». Об этом сообщается в группе телешоу в социальной сети «ВКонтакте».

«Ищу отца, есть много вопросов к нему. Также хочу сказать, что у него есть внук. И вообще узнать, живой он или нет. Полиция сказала, что он живёт в Мурманске или области, но общаться не хочет. Но это было лет так 6 назад, бумаг никаких не предоставили», - написал заявитель в адрес программы «Жди меня».

При этом указал, что сейчас география поиска может измениться. И отца следует, в том числе, искать в Псковской области.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о разыскиваемом, просят оставить отклик на сайте телепрограммы. Заявку можно найти по номеру №2880391, кликнув по кнопке «Я владею информацией о данном человеке».