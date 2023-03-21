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Серые цапли вернулись в «Михайловское». ФОТО

Серые цапли вернулись в «Михайловское». Фотографии птиц выложил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сотрудник музея-заповедника Алексей Михайлов.

Фото здесь и далее: сотрудник музея-заповедника «Михайловское» Алексей Михайлов

В исторических документах упоминается «Михайловской губы деревня Зуёво». Иными словами, во второй половине XVIII столетия деревня, которую сейчас весь мир знает как поэтическую родину первого поэта России, называлась не Михайловское, а Зуёво, от старого русского слова «зуи», которым в здешних местах и обозначали серых цапель.

Это даёт полное основание утверждать, что птичья колония здесь существует уже несколько сотен лет.