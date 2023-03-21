Общество

После жалобы псковича Конституционный суд РФ проверил статью Уголовного кодекса

Конституционный суд России разрешил льготный зачет срока лишения свободы в ошибочно определенном исправительном учреждении более строгого вида. Соответствующее постановление опубликовано на сайте суда во вторник.

Поводом к проверке статьи 72 Уголовного кодекса РФ стала жалоба жителя Псковской области Геннадия Алексеева, сообщает «Интерфакс».

В 2020 году Алексеева приговорили к пяти годам в исправительной колонии общего режима. Суд установил, что, будучи в состоянии алкогольного опьянения, Алексеев не справился с управлением машиной, спровоцировал ДТП, в результате чего погиб его пассажир.

При кассации приговор изменился, Алексеева определили в колонию-поселение. Суд зачёл время его содержания под стражей по принципу «день за два», но время в колонии общего режима в срок лишения свободы в колонии-поселении по правилам части 3.1 статьи 72 УК не пересчитал.

На взгляд заявителя, норма нарушает его конституционные права, так как не предусматривает правил льготного зачета времени необоснованного нахождения в колонии общего режима в срок, подлежащий отбыванию в колонии-поселении, и тем самым не компенсирует условий более жесткой изоляции от общества.

Конституционный суд согласился, что норма не соответствует основному закону. Он указал, что суды апелляционной и кассационной инстанций вправе, исправляя ошибку, отменить или изменить приговор, в том числе заменить исправительное учреждение. Для осужденного же важно, чтобы степень претерпевания тягот была соразмерна общественной опасности преступления. Это возможно через сокращение общего срока лишения свободы, если из-за ошибочного судебного решения он фактически отбывал наказание в более строгих условиях, чем это вытекает из принципов справедливости, равенства и требований уголовного закона.

Однако часть 3.1 статьи 72 УК РФ, сопоставляя условия нахождения в следственном изоляторе и в исправительных учреждениях, предусматривает лишь зачет времени содержания под стражей до вступления приговора в силу.

«(Норма) (...) не определяет правил принятия решений на основе сопоставления строгости ограничений, фактически примененных к осужденному исходя из ошибочно назначенного приговором более строгого вида исправительного учреждения, по сравнению с теми (вновь назначенными) условиями отбывания наказания, которые вытекают из последующего решения вышестоящего суда. Тем самым юридическое исправление судебной ошибки (...) происходит без фактического восстановления (осужденного) в правах», - говорится в постановлении КС.

Так, раз перевод в колонию-поселение можно в конституционном смысле рассматривать как смягчение наказания, то неправильное назначение более строгого исправительного учреждения «по своей сути ухудшает положение осужденного к лишению свободы, поскольку означает применение к нему избыточных правовых ограничений, которые он вынужден претерпевать в течение всего периода, пока ошибка не будет исправлена».

Суд счел, что устранить обнаруженный пробел необходимо, потому что из-за него ошибочный приговор фактически легитимизируется, по крайней мере в отношении уже отбытого на его основании наказания, что в определенной степени лишает смысла само исправление судебной ошибки.

Федеральному законодателю надлежит урегулировать этот вопрос.

До тех пор при устранении судебной ошибки в определении места отбывания наказания КС постановил засчитывать время в более строгих условиях с помощью коэффициентов для зачета времени содержания под стражей.

Дело Алексеева подлежит пересмотру.