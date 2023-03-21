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Способы борьбы с авитаминозом перечислил эндокринолог

В зимний период россияне часто страдают от недостатка солнечных лучей и, как следствие, витамина D. По этой причине человек может испытывать раздражительность, усталость и апатию. Эндокринолог Зухра Павлова рассказала, что необходимо организму для восстановления после зимнего периода.

Так, недостаток полезного вещества снижает синтез тестостерона. Помимо этого, витамин D напрямую связан с выработкой серотонина, пишет RuNews24.

«Однако правильное питание и витаминная поддержка организма помогут нам восполнить все эти дефициты», - рассказала Павлова.

По ее словам, для поддержания здоровья необходимо делать зарядку хотя бы пять минут. Также специалист посоветовала петь и танцевать, так как двигательная активность помогает выработке окситоцина – гормона счастья.