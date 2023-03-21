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Общество

Как правильно подать уведомление об исчисленных налогах, разъяснили псковичам

22.03.2023 17:39|ПсковКомментариев: 0

Руководитель УФНС России по Псковской области Анна Кутузова провела личный прием граждан в приемной президента РФ в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе управления.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФНС России по Псковской области

Псковичка, которая пришла на прием к руководителю областной налоговой службы объяснила, что является уполномоченным представителем одной из псковских организаций, которая находится на упрощенной системе налогообложения. Она просила пояснить, необходимо ли ее организации подавать уведомления об исчисленных налогах по упрощенной системе налогообложения и есть ли этому альтернатива.

Она объяснила свой вопрос тем, что с 1 января 2023 года Федеральным законом № 263 от 14 июля 2022 в Налоговый кодекс РФ года внесены изменения по введению нового способа учета начисленных налогов посредством единого налогового счета (ЕНС).

В 2023 году всем налогоплательщикам открыт единый налоговый счет (ЕНС), который является новым способом учета начисленных и уплаченных налогов и взносов. Пополняется он с помощью единого налогового платежа (ЕНП) обязательно до срока уплаты налогов, а поступившая сумма распределяется между обязательствами налогоплательщика.

«Отвечая конкретно на ваш вопрос отмечу, налогоплательщикам, которые находятся на упрощенной системе налогообложения (УСН), уведомление об исчисленных суммах за 1 квартал 2023 года необходимо будет подать не позднее 25 апреля 2023 года, а уплатить данный налог не позднее 28 апреля 2023 года», - сказала, отвечая на вопрос, Анна Кутузова.

Уведомление об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборам, страховым взносам можно направить в налоговый орган несколькими способами, в том числе по ТКС с усиленной квалифицированной электронной подписью (КЭП), через личный кабинет налогоплательщика ЮЛ с КЭП, а также лично на бумажном носителе (если среднесписочная численность за предыдущий календарный год не более 100 человек) либо направить по почте.

«В свою очередь, из всех перечисленных способов мы рекомендуем воспользоваться именно Личным кабинетом ЮЛ как самым простым и удобным. Для этого достаточно зайти в данный сервис, в разделе "Заявления. Запросы" выбрать подраздел "ЕНС" и перейдя во вкладку "Уведомления об исчисленных суммах" заполнить и затем подать необходимые документы», - подчеркнула Анна Кутузова.

Напомним, личный прием граждан в приемной президента РФ в Псковской области проводится на постоянной основе. Для жителей региона это ещё одна из возможностей обратиться с вопросами, предложениями и пожеланиями непосредственно к руководителю УФНС России по Псковской области.

Теги: #УФНС по Псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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