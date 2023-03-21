Общество

Псковские работодатели за год получили более 30 млн рублей на охрану труда

Работодателям в Псковской области в 2022 году отделение Социального фонда России по региону направило более 33 миллионов рублей на финансирование мероприятий по охране труда. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в отделении.

До 1 августа 2023 года отделение ведет прием документов от работодателей на финансирование мероприятий, направленных на снижение производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников. Финансовое обеспечение данных мер осуществляется страхователем за счёт собственных средств с последующим их возмещением из бюджета Социального фонда России.

Программа по финансированию предупредительных мер реализуется в соответствии с законодательно установленными правилами. Согласно действующим правилам, страхователь может направить на мероприятия по охране труда до 20% от сумм страховых взносов, начисленных им за предшествующий календарный год за вычетом расходов на выплату пособий по временной нетрудоспособности и на оплату дополнительного отпуска застрахованного лица в период его лечения. Страхователи, обеспечившие санаторно-курортное лечение работников предпенсионного возраста, могут увеличить объём средств на предупредительные меры до 30%.

По результатам прошлого года самыми востребованными мероприятиями по охране труда на предприятиях Псковской области стали:

приобретение для сотрудников средств индивидуальной защиты (СИЗ),

санаторно-курортное лечение работников,

проведение периодических медицинских осмотров.

Так, за проведенные работодателями региона медосмотры отделением фонда было возмещено порядка 11 миллионов рублей, за приобретение средств индивидуальной защиты – почти 14 миллионов, за санаторно-курортное лечение – чуть больше 5 миллионов.

В 2021 и в 2022 годах в число профилактических мер были включены мероприятия по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. Страхователи направляли средства на приобретение масок, перчаток, антисептиков, рециркуляторов воздуха, термометров, санитайзеров и проведение лабораторного обследования работников на COVID-19. На эти цели они потратили более 5 миллионов рублей.

С каждым годом в регионе увеличивается не только количество страхователей, осуществляющих расходы на меры по предупреждению производственного травматизма, но и суммы, направляемые отделением фонда на их возмещение. Если на возмещение средств, например, в 2012 году для 100 страхователей отделением было направлено 11 миллионов рублей, то в 2022 году для 167 работодателей эта цифра превысила 33 миллиона рублей, заметили специалисты.

«С начала 2023 года в отделение фонда поступило всего 15 заявлений от работодателей, - рассказала управляющий ОСФР по Псковской области Наталья Мельникова. – Как правило, страхователи откладывают обращение в фонд по возмещению расходов на последний момент, а потом страдают от досадных ошибок. Был случай, когда у предприятия, потратившего несколько миллионов рублей на поддержание здоровья своих работников, на момент подачи заявления оказалась задолженность по взносам в фонд всего лишь в несколько рублей. По закону задолженность, независимо от суммы, является одной из причин в отказе на возврат средств. Заявление было подано в последний момент, времени на погашение задолженности не оставалось. В результате предприятие не вернуло свои затраты на профилактические меры за целый год».

В отделении напомнили, что участие в программе финансирования предупредительных мер носит заявительный характер. Подать документы работодатели могут через портал государственных услуг или в офисе отделения ОСФР по Псковской области по адресу: Псков, улица Кузнецкая, 7. Ознакомиться с полной информацией по предупредительным мерам можно на официальном сайте отделения.