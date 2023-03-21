Общество

Врач назвала наиболее распространенные заболевания у маленьких псковичей

Чаще всего у детей выявляются заболевания нервной системы, это статистика по всем регионам. Об этом главный врач Псковской детской областной клинической больницы Анна Митюшкина сообщила в ходе брифинга в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».

«Если разделить заболевания на соматические и хирургические, то к соматическим относятся заболевания желудочно-кишечного тракта, органов дыхания, неврология. По отчетам всех регионов, лидируют заболевания нервной системы – они встречаются даже у детей самого маленького возраста», - рассказала Анна Митюшкина.

Причина, по ее мнению, заключается, в частности, в зависимости детей от гаджетов и в неправильно организованном режиме дня: «Не забываем, что организм ребенка развивающийся, и нагрузки должны быть дозированы. И из-за неправильного режима дня у ребенка может случиться перегруз».

Также специалист напомнила, что мозг должен отдыхать от потока информации, что зачастую не соблюдается, в том числе, из-за наличия гаджетов.