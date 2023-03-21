Общество

Более 17 тонн порошка гемоглобина и плазмы крови не пропустили через границу РФ в Псковской области

Более 17 тонн порошка гемоглобина и плазмы крови не пропустили через границу РФ в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото здесь и далее: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

На российско-эстонской границе РФ в МАПП «Шумилкино» в Псковской области должностные лица Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора провели ветеринарный контроль 17,7 тонн сырья для пищевой промышленности (порошок гемоглобина и плазмы крови). Партия продукции животного происхождения перевозилась автотранспортным средством из голландской провинции Северный Брабант в адрес московского предприятия.

Инспекторы ведомства установили несоответствие информации о номере транспортного средства, заявленного в ветеринарном сертификате страны-экспортера на экспортируемую из ЕС в РФ готовую пищевую продукцию, содержащую сырье животного происхождения, сведениям в товаротранспортных документах и фактически установленным в результате ветеринарно-санитарного досмотра.

Ввоз 17,7 тонн пищевого сырья на таможенную территорию ЕАЭС запретили, оформлена декларация о возврате груза.