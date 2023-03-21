Общество

Кусок целлофана обнаружил в печенье острович

Кусок целлофана обнаружил острович в печенье, приобретенном в одном из местных магазинов. Снимком он поделился в группе «Подслушано в Острове» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: «Подслушано в Острове» / «ВКонтакте»

«А если бы там оказалась купюра в пять тысяч? Засчитаете как бонус?» – пошутил комментатор поста.

«Хорошо, что не хвост», – добавила местная жительница.

Ранее в соцсети обсуждался плесневый сыр, который местные жители сфотографировали на полках одного из магазинов в Острове.