Общество

Cоциальный фонд предупреждает псковских пенсионеров о телефонных мошенниках

Отделение Социального фонда РФ по Псковской области предупреждает граждан пожилого возраста о телефонных мошенниках. Они действуют по разным схемам и сценариям под разными лицами – чаще всего от имени социальных служб или Социального фонда. Но цель у них всегда одна – хищение финансовых личных средств, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения СФР.

«Незнакомцы разными способами (например, для перерасчета пенсии, доплаты за непрерывный стаж, "выплаты пособия детям войны" и так далее) стараются узнать персональные данные. В большинстве своем бдительные граждане не ведутся на уловки и звонят на горячую линию Социального фонда, в полицию, в органы соцзащиты. Но есть, к сожалению, и те, кто попадает в ловушки», - рассказала управляющий отделением Наталья Мельникова.

В связи с этим отделение Социального фонда России по Псковской области призывает граждан быть бдительными и предельно внимательными при запросе от сторонних лиц персональных и паспортных данных, номеров СНИЛС и номеров банковских карт. Настоятельно рекомендуется незамедлительно сообщать о подозрительных фактах в правоохранительные органы.

Работники Социального фонда России не оказывают на дому государственные услуги, не проводят опросы, не запрашивают по телефону персональные данные, реквизиты банковских карт. При этом они могут связываться с гражданами по телефону для того, чтобы сообщить о необходимости донести в клиентскую службу документы для установления той или иной выплаты. В адрес граждан от СФР могут направлять информационные письма (например, о необходимости посетить клиентскую службу для корректировки лицевого счета, об установлении ежемесячной денежной выплаты или федеральной социальной доплаты к пенсии)

Достоверные новости, номера телефонов горячих линий, графики приема, контакты территориальных органов и другая полезная информация размещены на официальном сайте Социального фонда России на странице отделения CФР по Псковской области, а также в социальной сети «ВКонтакте».