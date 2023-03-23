Общество

Прогноз погоды псковских синоптиков укладывается в международные стандарты – Тала Нещадимова

Прогноз погоды псковских синоптиков укладывается во все международные стандарты, сообщила начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

Фото здесь и далее: филиал ВГТРК «ГТРК "Псков"»

«Говорят: "Ах, прогноз не оправдался!" Прогноз оправдывается с той или иной вероятностью. Он не оправдывается с какой-то долей процента. Если говорить в целом об оправдываемости прогноза погоды псковских синоптиков, то она очень высока. Мы укладываемся во все международные стандарты - это 95-96%», - цитирует ее филиал ВГТРК «ГТРК "Псков"».

Сейчас основным средством измерения является автоматический метеорологический комплекс. «На нём находятся датчики температуры воздуха, влажности, скорости и направления ветра и дальности видимости», - добавила начальник гидрометеорологической станции «Опочка» Надежда Леонова.

Некоторые данные специалисты определяют по старинке. Например, до сих пор пользуются метеобудкой, которая точно не подведёт. Праздничных дней для метеослужбы не существует. Все данные снимаются каждые три часа, причём во всём мире одновременно.

Благодаря данным гидрологов можно спрогнозировать половодье, определить опасный подъём уровня воды. Например, если он поднимется до 369 сантиметров над нулевой отметкой, это значит, что фрески Мирожского монастыря в опасности.

Напомним, сегодня в России отмечают День синоптика. Также это профессиональный праздник метеорологов, гидрологов и других специалистов гидрометеорологической службы.