Общество

Wildberries уладил разногласия со своими партнерами

Маркетплейс Wildberries достиг со своими партнерами-владельцами пунктов выдачи заказов (ПВЗ) договоренностей по всем 12 пунктам, вызывавшим до этого разногласия.

Ранее СМИ, цитируя первого зампреда комитета Госдумы по контролю Дмитрия Гусева, сообщали, что у сторон есть 12 пунктов, которые вызывают разногласия. По итогу последнего раунда переговоров депутат сообщил, что «стороны услышали друг друга и сделали шаги навстречу», а также достигли договоренностей по четырём пунктам. По остальным же, по его словам, ведется плановая работа.

«Договоренности были достигнуты не по четырем пунктам, а по всем 12», - в свою очередь заявил РИА Новости источник, знакомый с ходом переговоров.

Сообщается, что стороны договорились о том, чтобы доработать функционал для удобства работы и контроля товаров в каждой точке, о совместной работе по вопросам, которые относятся к формированию депремирований и премирований ПВЗ по конкретным результатам работы, и о выработке факторов для формирования процента вознаграждения.

Кроме того, был согласован новый формат работы с бракованными товарами, а также механизм реализации документооборота внутри личного кабинета для предпринимателей, работающий с НДС. Кроме того, была подтверждена необходимость создания обезличенной обратной связи с покупателем по возникающим вопросам о выдаче товаров. Помимо этого, участники переговоров проработали совместные предложения по улучшению работы логистической системы.

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На прошлой неделе владельцы и представители ПВЗ осадили офис маркетплейса в Москве из-за недовольства новыми условиями работы, в частности коллективной ответственностью и 100% штрафом за возврат товара. В СМИ появилась информация, что пункты выдачи будут закрыты в рамках забастовки. В компании тогда сообщили РИА Новости, что информация о забастовках и закрытии ПВЗ не соответствует действительности, однако позже добавили, что несколько пунктов все же были закрыты «в целях безопасности».

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Позже в Госдуме состоялось несколько встреч с представителями компании, депутатами и предпринимателями для разрешения сложившегося конфликта. Так, например, Wildberries отменил свыше 10 тысяч некорректных штрафов за подмену товаров, принял решение обновиться систему обратной связи, а также возобновил работу 15 ранее закрытых ПВЗ.