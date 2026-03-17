За год в Псковской области выявили почти 500 боррелиозных клещей

В 2025 году в Псковской области выявили 473 клеща, которые оказались переносчиками иксодового клещевого боррелиоза. Всего за год обследовали 1996 особей, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской областной инфекционной клинической больнице.

Изображения здесь и далее: Псковская областная инфекционная клиническая больница

Паукоподобные просыпаются рано весной сразу после схода снега. Наиболее активны они в мае-июне и в августе. Первый в этом году случай укуса клеща зафиксировали в Псковской области 16 марта, Инцидент официально открывает сезон активности паразитов, который начался значительно раньше обычного из-за тёплой погоды.

За прошлый сезон специалисты лаборатории обследовали 1996 особей, 473 из которых оказались переносчиками иксодового клещевого боррелиоза. Это наиболее часто выявляемая инфекция в прошлом году в городах Псков и Великие Луки.

Всего с клещевым инфекциями в стационар инфекционной больницы в 2025 году госпитализировали 24 человек. Пять пациентов в Пскове и Великих Луках – с клещевым вирусным энцефалитом. Первый зарегистрированный случай присасывания клеща, зараженного вирусным клещевым энцефалитом, произошел 25 апреля. 20 апреля паукообразное присосалось к ребенку в возрасте 15 лет в Пыталовском районе.️

Болезнь Лайма (боррелиоз) также опасна: игнорирование лечения может привести к серьёзным осложнениям. Врачи-инфекционисты подчеркнули важность своевременного обращения за медпомощью после укуса.

Эффективным способом защиты остаётся вакцинация. Специалисты настоятельно советуют сделать прививку заранее, поскольку вакцина эффективно предотвращает развитие тяжёлой формы клещевого энцефалита. Отмечают, что после прививки организм получает защиту примерно в 95% случаев.

Чтобы снизить риски, врачи-инфекционисты рекомендуют избегать мест массового скопления клещей, регулярно осматривать тело после прогулки на природе, надевать защитную одежду и пользоваться специальными средствами отпугивания насекомых.

При первых признаках укуса необходимо незамедлительно обратиться в медицинское учреждение для обследования и возможного назначения профилактического курса антибиотиков.

По данным Роспотребнадзора, в минувшем сезоне в Псковской области от укусов клещей пострадали около 3208 человек, треть из которых - дети младше 18 лет.