Ограничения на рыбалку вводят в нацпарке «Себежский» с 1 апреля

Весна пришла в национальный парк «Себежский» и прилегающие территории. Вода постепенно освобождается от ледяного покрова, приближаясь к сезону открытой воды. Вместе с этим наступают сроки временных ограничений на рыбную ловлю, их введут для охраны нерестящихся рыб, сообщили Псковской Ленте Новостей в парке.
Запрет распространяется следующим образом:
- С 1 апреля по 10 мая нельзя ловить щуку;
- С 5 мая по 15 июня запрещён вылов судака;
- Раколовство ограничивается периодом с момента распада льда до 15 июня включительно;
Отдельные правила касаются крупных озёр Псковской области: Псковского, Теплого и Чудского. Здесь с 25 апреля по 15 июня запрещена добыча судака и леща, а с 1 апреля по 15 мая действует ограничение на вылов щуки.
Допустимо использование лишь ограниченной техники: разрешено применять только ручные снасти типа спиннингов, поплавочных и донных удочек с максимальным числом крючков не больше двух штук на одного рыболова.
Любые нарушения запрета грозят штрафами и административными наказаниями. Сотрудники парка призывают соблюдать установленные нормы и уважительно относиться к природному богатству региона, обеспечивая сохранение биоразнообразия и восстановление численности ценных пород рыб.