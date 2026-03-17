Ограничения на рыбалку вводят в нацпарке «Себежский» с 1 апреля

Весна пришла в национальный парк «Себежский» и прилегающие территории. Вода постепенно освобождается от ледяного покрова, приближаясь к сезону открытой воды. Вместе с этим наступают сроки временных ограничений на рыбную ловлю, их введут для охраны нерестящихся рыб, сообщили Псковской Ленте Новостей в парке.

«Любителей порыбачить ждёт особое внимание к срокам нереста разных видов рыб, поскольку нарушение установленных сроков запретов может нанести значительный ущерб популяциям рыб, обитающих в наших водоёмах», — подчёркивают сотрудники парка.

Запрет распространяется следующим образом:

  • С 1 апреля по 10 мая нельзя ловить щуку;
  • С 5 мая по 15 июня запрещён вылов судака;
  • Раколовство ограничивается периодом с момента распада льда до 15 июня включительно;

Отдельные правила касаются крупных озёр Псковской области: Псковского, Теплого и Чудского. Здесь с 25 апреля по 15 июня запрещена добыча судака и леща, а с 1 апреля по 15 мая действует ограничение на вылов щуки.

Допустимо использование лишь ограниченной техники: разрешено применять только ручные снасти типа спиннингов, поплавочных и донных удочек с максимальным числом крючков не больше двух штук на одного рыболова.

Любые нарушения запрета грозят штрафами и административными наказаниями. Сотрудники парка призывают соблюдать установленные нормы и уважительно относиться к природному богатству региона, обеспечивая сохранение биоразнообразия и восстановление численности ценных пород рыб.

«Соблюдение норм позволит нашим потомкам наслаждаться красотами природного мира нашего края», — отмечают представители нацпарка.
