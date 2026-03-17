Умер актер Мэтт Кларк

Американский актер Мэтт Кларк, известный по роли бармена в фильме «Назад в будущее 3», ушел из жизни в возрасте 89 лет, сообщает портал TMZ со ссылкой на родных актера.

«Кларк, наиболее известный по роли бармена в фильме "Назад в будущее 3" и (роли - ред.) в сериале "Грейс в огне", скончался в воскресенье утром в своем доме в Остине, штат Техас, из-за осложнений после операции на позвоночнике... Ему было 89», - говорится в публикации портала.

В публикации отмечается, что, помимо роли в третьей части известной серии фильмов о путешествиях во времени, Кларк снимался в одних кинокартинах с такими актерами, как Клинт Иствуд и Джон Уэйн. Актер также исполнил роли в таких фильмах, как «Приключения Бакару Банзая: Через восьмое измерение» 1984 года, а также в сериалах «Бонанза» и «Династия», пишет РИА Новости.

Ссылаясь на родных актера, TMZ пишет, что Кларка уважали его коллеги, а сам он любил свою работу, при этом его не интересовала слава. Родные заявили порталу, что он считал свою карьеру «удачной» и «умер так, как жил: на своих условиях».