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Общество

Скандал в Wildberries обсудили на заседании комитета Госдумы

23.03.2023 10:15|ПсковКомментариев: 0

Скандал в Wildberries обсудили на заседании комитета Государственной Думы по промышленности и торговле. Об этом депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский сообщил в своём Telegram-канале.

Фото: Александр Козловский / Telegram

«Мы не могли проигнорировать эту тему, наш комитет отвечает за защиту прав и потребителей, всех акторов экономических процессов. Диалог прошел с участием представителей Минпромторга, Ассоциации маркетплейсов и руководства Wildberries. Выслушали все стороны», - рассказал Александр Козловский. 

Ассоциация маркетплейсов вынесла предложение выработать определенные регламенты работы. Как отметил парламентарий, на сегодняшний день таких регламентов нет. «Нужно ориентироваться на правила, по которым подобные крупные структуры успешно взаимодействуют со своими сотрудниками и партнерами. Сейчас ситуация, мягко говоря, нездоровая», - оценил Александр Козловский.

«На заседании приняли решение вместе работать над выработкой правил, чтобы учесть все интересы и требования и защитить сотрудников Wildberries. Ко мне поступило достаточное количество устных жалоб со стороны работников маркетплейса: люди недовольны нынешними условиями труда. Будем разбираться в ситуации и стремиться к тому, чтобы она нормализовалась в короткие сроки», - поделился планами депутат. 

В целом, по его мнению, эту ситуацию можно описать как проблему роста: «Маркетплейс Wildberries вырос с очень большой скоростью, руководство, судя по всему, должным образом не справилось со всеми вызовами. Сейчас руководство маркетплейса работает над решением проблем. Надеемся, все получится. Мы готовы со своей стороны оказать всю возможную поддержку». 

Александр Козловский добавил, что председатель комитета по промышленности и торговле Владимир Гутенев положительно оценил заслушанные доклады и обсуждения. «Будем держать ситуацию на контроле», - заключил парламентарий.

Напомним, 14 марта владельцы и представители ПВЗ осадили офис маркетплейса в Москве из-за недовольства новыми условиями работы, в частности, коллективной ответственностью и 100-процентным штрафом за возврат товара. В СМИ также появилась информация, что пункты выдачи закроют в рамках забастовки.

В итоге Wildberries отменил свыше десяти тысяч некорректных штрафов за подмену товаров. 

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Теги: #работа #Wildberries
Источник: Псковская Лента Новостей
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