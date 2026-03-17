Заседание по делу Ильиной временно переводится в закрытый режим

Заседание по делу бывшего ректора Псковского государственного университета Натальи Ильиной временно переводится в закрытый режим, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей из зала суда.

Суд переходит к прослушиванию телефонных разговоров. Также будут рассмотрены переписки Натальи Ильиной в мессенджерах и соцсетях.

Напомним, сегодня в Псковском городском суде проходит шестое судебное заседание по делу экс-ректора ПсковГУ Натальи Ильиной. На данный момент допрос потерпевших закончен.

Экс-ректор ПсковГУ находилась в СИЗО с 8 апреля 2025 года. 4 декабря 2025 года суд изменил ей меру пресечения на домашний арест.

Наталье Ильиной вменяют мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ) и 16 эпизодов превышения должностных полномочий, совершенных из корыстной или иной личной заинтересованности (пункт «е» части 3 статьи 286).

Соучастник экс-ректора Сергей Куклев также находится под домашним арестом.