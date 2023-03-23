Общество

«Стройбаза на Алмазной» приглашает псковичей за товарами для ремонта

Строительная база на Алмазной является крупнейшей площадкой по продаже строительных материалов в Пскове и продолжает пополняться новым ассортиментом.

«Если в данный момент вы занимаетесь ремонтом своего дома или обустройством дачного участка, посетите строительный рынок на Алмазной в городе Пскове, где можно выбрать стройматериалы из широкого и очень доступного ассортимента», – призывают псковичей представители стройбазы.

Более 100 магазинов, расположенных на территории строительного рынка на Алмазной в Пскове, предлагают широкий выбор товаров для строительства и ремонта: от гвоздя до кровли, от обоев, плитки и ламината до мебели и бытовой техники. Список актуальных акций и товаров можно увидеть на сайте «Стройбазы на Алмазной».

Актуальное расположение всех торговых точек можно увидеть на схеме «Стройбазы на Алмазной».

Адрес: город Псков, улица Леона Поземского, дом 92.