Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
как отдохнуть в Пскове и его окрестностях
«Истфакт»: легендарные мечи Пскова
Оазис здоровья под Псковом
Защита для псковских предпринимателей
Парк у реки Милевки
«Европа Плюс» 15 лет лидерства
Оплата за ОДН с марта
и снова в грязи
факторинг для бизнеса
досрочный выход на пенсию
построй дом своей мечты
о показаниях электросчётчика
Договор с «Псковэнергосбыт»
Псковское гостеприимство
Антон Минаков о работе ЛДПР
Господин Рейтингомер
 
 
 
ещё Общество 23.03.2023 11:069 Полсотни детей не могли вылечить зубы в Пскове из-за отсутствия врача 24.03.2023 14:280 Школьникам-изобретателям предоставят возможность внести вклад в развитие российской науки 24.03.2023 14:080 Роструд назвал самых востребованных учителей-предметников 24.03.2023 14:020 «Стройбаза на Алмазной» приглашает псковичей за товарами для ремонта 24.03.2023 14:010 «Титан-Полимер» представил вакансии псковским студентам 24.03.2023 13:250 Мишустин: Правительство РФ и «Единая Россия» обеспечивают стабильность основных сфер в условиях санкций
 
 
 
Самое популярное 22.03.2023 12:4612 Директор псковской управляющей компании объяснила крупные суммы в квитанциях за март 22.03.2023 10:448 Псковичи возмущены повышением квартплаты в три раза 17.03.2023 12:571 При лобовом столкновении автомобилей на трассе «Псков» погибли водители-ровесники 22.03.2023 09:571 Псковского бизнесмена и экс-депутата Аркадия Маркова приговорили к лишению свободы за экстремизм 18.03.2023 10:099 Пскович закрыл сезон зимней рыбалки потоплением автомобиля. ФОТО
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

«Стройбаза на Алмазной» приглашает псковичей за товарами для ремонта

24.03.2023 14:02|ПсковКомментариев: 0

Строительная база на Алмазной является крупнейшей площадкой по продаже строительных материалов в Пскове и продолжает пополняться новым ассортиментом. 

«Если в данный момент вы занимаетесь ремонтом своего дома или обустройством дачного участка, посетите строительный рынок на Алмазной в городе Пскове, где можно выбрать стройматериалы из широкого и очень доступного ассортимента», – призывают псковичей представители стройбазы.

Более 100 магазинов, расположенных на территории строительного рынка на Алмазной в Пскове, предлагают широкий выбор товаров для строительства и ремонта: от гвоздя до кровли, от обоев, плитки и ламината до мебели и бытовой техники. Список актуальных акций и товаров можно увидеть на сайте «Стройбазы на Алмазной».

Актуальное расположение всех торговых точек можно увидеть на схеме «Стройбазы на Алмазной».

Адрес: город Псков, улица Леона Поземского, дом 92.

Теги: #Стройбаза на Алмазной
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Где и как планируете отдыхать летом?
В опросе приняло участие 174 человека
24.03.2023, 15:000 Молодые и нескромные 24.03.2023, 14:540 Пассажир из Дубая напал на сотрудника таможни в Пулково. ВИДЕО 24.03.2023, 14:520 С начала 2023 года Сбер профинансировал 20 проектов с эскроу на Северо-Западе 24.03.2023, 14:400 «Квартирник»: Солистка ансамбля «Псков» Наталья Александрова о русском романсе и современной музыке. ВИДЕО
24.03.2023, 14:290 Перспективная молодёжь, виртуальный терапевт, типичная баба 24.03.2023, 14:280 Школьникам-изобретателям предоставят возможность внести вклад в развитие российской науки 24.03.2023, 14:240 Более чем двукратный рост показывает сервис «SberPay оплата по QR» в Псковской области 24.03.2023, 14:160 «Материнское» мошенничество: как псковички незаконно обналичивают маткапитал
24.03.2023, 14:080 Роструд назвал самых востребованных учителей-предметников 24.03.2023, 14:020 «Стройбаза на Алмазной» приглашает псковичей за товарами для ремонта 24.03.2023, 14:010 «Титан-Полимер» представил вакансии псковским студентам 24.03.2023, 13:540 Cеть LTE для устойчивой связи запустил МегаФон на крупнейшем Удоканском месторождении меди
24.03.2023, 13:430 Работников культуры наградили в Пскове 24.03.2023, 13:290 В рубель: Провожаем Си Цзиньпина и зовем Сару Коннор 24.03.2023, 13:250 Мишустин: Правительство РФ и «Единая Россия» обеспечивают стабильность основных сфер в условиях санкций 24.03.2023, 13:142 Пять тысяч рублей заплатит порхович за удар сковородкой по голове жены
24.03.2023, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Квартирник» с вокалисткой Натальей Александровой 24.03.2023, 12:550 Вера Емельянова поздравила участников «Детской филармонии» с первым концертом 24.03.2023, 12:440 Эстония высылает российского дипломата 24.03.2023, 12:410 Миномётную мину времён Великой Отечественной войны нашли в Островском районе
24.03.2023, 12:330 «Хайпожоры»: Айфон или работа, Ёлка на день города и новые достижения нейросетей. ВИДЕО 24.03.2023, 12:250 В Сочи произошло землетрясение 24.03.2023, 12:200 МегаФон стал лидером рынка интернета вещей по итогам прошлого года 24.03.2023, 12:140 Футбольная команда «Луки-Энергия» пригласила болельщиков на первый домашний матч года
24.03.2023, 12:070 Профильные специалисты провели встречу с участниками догазификации в Псковском районе 24.03.2023, 12:021 Более 10 кг синтетического наркотика обнаружили оперативники на обочинах дорог Псковской области 24.03.2023, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Хайпожоры» 24.03.2023, 12:010 Участники проекта «Детская филармония» выступают с первым концертом в Пскове
24.03.2023, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 24 марта 24.03.2023, 11:570 Псковичка украла продукты питания и одежду из магазина на Рижском проспекте 24.03.2023, 11:510 «ГАЗель» целиком провалилась под асфальт в одном из российских городов 24.03.2023, 11:451 «Дворец бабушек и дедушек» и миллиарды на ремонт: как преобразятся Печоры перед 550-летием
24.03.2023, 11:400 «Квартирник»: Солистка ансамбля «Псков» Наталья Александрова о русском романсе и современной музыке 24.03.2023, 11:350 Муниципальным депутатам не придётся ежегодно декларировать доходы 24.03.2023, 11:300 Эдуарда Свильпова назначили на должность великолукского транспортного прокурора 24.03.2023, 11:280 Укольчик для Мурки
24.03.2023, 11:240 Приуроченный ко Дню работника культуры концерт проходит в Пскове 24.03.2023, 11:160 «Хайпожоры»: Айфон или работа, Ёлка на день города и новые достижения нейросетей 24.03.2023, 11:101 Новинка появилась в ассортименте молочной продукции сети «Деревня Соловьи» 24.03.2023, 11:020 Пожилая петербурженка убила сковородой мужа-абьюзера
24.03.2023, 10:520 Даты весенних общегородских субботников определили в Великих Луках 24.03.2023, 10:460 Участок Хлебного проезда закроют для движения транспорта в Пскове 24.03.2023, 10:370 Бесплатным проходом на «Добрый рок 2023» смогут воспользоваться «велорокеры», приехавшие издалека 24.03.2023, 10:321 «Росгосстрах» признан легендарным брендом России
24.03.2023, 10:180 Мужчина попался на краже еды из магазина в Великих Луках 24.03.2023, 10:140 Псковских школьников приглашают принять участие в олимпиаде «История отечественных спецслужб» 24.03.2023, 10:020 Автомобили LADA и Audi воспламенились в Псковской области 24.03.2023, 10:002 Большая часть россиян опасается мошенников - опрос
24.03.2023, 09:512 В Псковской области вырос спрос на сотрудников в сфере туризма 24.03.2023, 09:421 Популярный в России кофе может сменить название 24.03.2023, 09:360 Всемирный день борьбы с туберкулезом отмечают 24 марта 24.03.2023, 09:280 Эксперты спрогнозировали уровень инфляции в России по итогам года
24.03.2023, 09:152 Путин поручил использовать бумажную упаковку вместо пластика 24.03.2023, 09:000 Псковичам рассказали, как заключить договор с АО «Псковэнергосбыт» 24.03.2023, 08:550 Число атак хакеров по электронной почте в России за год удвоилось 24.03.2023, 08:465 Фотофакт: Автомобиль увяз в грязи на парковке в Пскове
24.03.2023, 08:350 Международный день борьбы с депрессией отмечают 24 марта 24.03.2023, 08:230 Госпрограмму утилизации автомобилей предложили возобновить в России 24.03.2023, 08:121 Фигуристу Костомарову ампутировали пальцы левой руки 24.03.2023, 07:531 Опасны ли оставшиеся на земле реагенты, объяснил эколог
24.03.2023, 07:350 Wildberries уладил разногласия со своими партнерами 24.03.2023, 07:180 Создателей виртуальных миров и систем управления роботами узаконило Минцифры 24.03.2023, 06:590 Дожди возвращаются в Европейскую Россию 23.03.2023, 22:000 Врач предупредила об опасных последствиях сна в линзах
23.03.2023, 21:500 Осужденные помогают населению в Себежском районе с доставкой дров 23.03.2023, 21:420 Эндокринолог рассказала, кому опасен виноград 23.03.2023, 21:240 Международный конкурс молодых музыкантов откроется в Пскове 24 марта 23.03.2023, 21:201 Себежане могут бесплатно доехать до больниц и поликлиник Великих Лук на медицинском автобусе
23.03.2023, 21:157 Сергей Вострецов: Угроза президенту нашей страны, это все равно, что нападение на наше государство 23.03.2023, 21:140 Свалку выявили на переданной движению «ПсковАРТ» земле 23.03.2023, 21:020 Неизвестные насекомые, жившие 40 млн лет назад, обнаружены в балтийском янтаре 23.03.2023, 20:510 Семь регистраций брака провели в Пскове в «красивую» дату
23.03.2023, 20:400 Проблемы организации досуга для жителей обсудили в псковской деревне Череха 23.03.2023, 20:200 Свыше 600 пособий по беременности и родам выплатили в Псковской области с начала года 23.03.2023, 20:120 Более 17 тонн пищевого желатина не пропустили через границу РФ в Псковской области 23.03.2023, 20:090 Блогера Илью Варламова* и юриста Павла Чикова* признали иноагентами
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru