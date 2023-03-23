Общество

Музей спасательного дела на воде открыли в Пскове

Открытие музея истории и современности спасательного дела на воде при Псковском областном отделении Всероссийского общества спасения на водах состоялось 23 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила председатель регионального отделения Всероссийского общества спасения на водах Нина Клещова.

В этот день юные «восводовцы» из 5з класса Псковского педагогического комплекса получили членские билеты. Для них провели одну из первых экскурсий.

Также школьники посмотрели видеопрезентацию по безопасности на водоемах весной.