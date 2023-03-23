Общество

Топ учебных заведений для выпускников 2023. ЛОНГРИД

Конец учебного года уже замаячил на горизонте. Значит, выпускникам школ и колледжей самое время задуматься о дальнейшей судьбе. К выбору высшего или среднего специального учебного заведения важно подойти ответственно, ведь от правильного решения во многом зависит благополучие во взрослой жизни.

Псковская Лента Новостей поможет абитуриентам выбрать будущую профессию и заведение, в которой её можно получить. Наш новый лонгрид позволит выпускникам и их родителям осознанно сделать выбор, взвесить все за и против. Мы представим все сильные стороны учебного заведения и его преимущества, расскажем об условиях приёма, а также приведем рекомендации и экспертные мнения.