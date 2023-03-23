Фотофакт: Баннеры с алкоголем сняли с псковского кафе после замечания УФАС

Незаконную рекламу алкоголя, которую ранее работники управления Федеральной антимонопольной службы по Псковской области выявили на фасаде кафе на улице Советской Армии, 5 в Пскове, демонтировали, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Ранее на баннерах были изображены пивные кружки, указаны конкретные торговые марки и цены на них.
Фото: управление Федеральной антимонопольной службы России по Псковской области
Напомним, закон о рекламе запрещает размещение рекламы алкоголя на конструкциях, монтируемых на внешних стенах зданий, крышах и иных конструктивных элементах.