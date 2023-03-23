Общество

«Ученика года» определили в Великих Луках

Учащийся школы №7 Григорий Воропаев стал «Учеником года» в Великих Луках. об этом сообщил глава города Николай Козловский в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Николай Козловский / Telegram

«Поздравляю Григория с этим важным и значимым событием в жизни! Желаю не останавливаться на достигнутых результатах и продолжать реализовывать намеченные планы! Город Великие Луки гордится такими целеустремленными, талантливыми и активными молодыми людьми!» - отметил Николай Козловский.

В финал традиционного конкурса вышли пять старшеклассников из великолукских школ. Каждый их них прошел несколько этапов отбора. В финале ребята представили этап конкурса эссе «Время педагогов», своё портфолио и видеоролик «Я вам дарю тепло своей души». Также конкурсанты приняли участие в индивидуальном конкурсе «Топ-спикер», где высказывали своё мнение на заданную тему.