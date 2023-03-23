Общество

Популярная среди россиян привычка оказалась одним из признаков деменции

Популярная среди многих россиян привычка может оказаться одним из первых проявлений деменции, считает сомнолог Михаил Полуэктов.

О необычном признаке слабоумия он рассказал в беседе с «Вечерней Москвой». Он согласился с результатами недавнего исследования американских ученых, показавшего, что часто спящие днем люди находятся в группе риска по развитию деменции. Ученые наблюдали за 1,4 тысячи добровольцев в течение 14 лет, и у тех, кто часто спал днем, по прошествии шести лет после начала исследований нашли деменцию.

«Как правило, три рецензента изучают труд ученых, в случае обнаружения фактологических и научных неточностей статья отправляется на доработку и только потом издается в научном журнале. Если работа вышла в свет, значит, исследования вполне достоверные», - заметил специалист.

В исследованиях ученых из Калифорнии речь идет не о конкретной причинно-следственной связи между дневным сном и развитием указанных болезней, пояснил сомнолог.

«Все несколько проще: те люди, которые спали днем, в дальнейшем заболели деменцией. Но вполне вероятно, что болезнь у них развилась значительно раньше. А приступы дневного сна как раз стали ее первыми ранними проявлениями», - продолжил он.

Это объясняется с точки зрения современной модели регуляции сна, уточнил спикер.

«Вполне вероятно, что в самом начале развития нейродегенеративного процесса в головном мозге начали повреждаться те центры, которые отвечают за правильную регуляцию работы внутренних часов», - уточнил Полуэктов.

Вследствие этого организм потерял способность четко определять, когда ему переходить в состояние сна, а когда бодрствовать.

«И по этой причине такие люди чаще, чем другие, начинают позволять себе дневной сон», - сказал он.

Спустя много лет, уточнил спикер, изменения станут более очевидными и будут выражаться не только в нарушении сна, но и в более серьезных расстройствах - когнитивных нарушениях, потере внимания и трудностях в передвижении.