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Общество

«Фиолетовый день» проводят в мире 26 марта

26.03.2023 09:19|ПсковКомментариев: 0

«Фиолетовый день» (Purple Day) проводится во всем мире 26 марта. Это ежегодное международное мероприятие, целью которого является повышение осведомленности о таком заболевании как эпилепсия.

Как сообщает calend.ru, однажды девятилетняя девочка Кессиди Меган, страдающая от эпилепсии, решила показать другим людям, что она ничем не отличается от них. За свои девять лет ребенок уже успел ощутить на себе некоторое пренебрежение со стороны взрослых и сверстников, которые воспринимали ее заболевание не совсем адекватно, считая его чем-то вроде легкой формы сумасшествия. Чтобы развеять мифы о болезни, Кессиди в 2008 году и придумала «Фиолетовый день». В этот день, 26 марта, все желающие могут выразить поддержку людям, которые живут с диагнозом «эпилепсия».

Инициативу девочки поддержала сначала Ассоциация эпилепсии Новой Шотландии, а затем и другие организации мира. Уже в 2009 году к Фиолетовому дню присоединились 100 тысяч студентов, около 100 общественных объединений и свыше 100 известных политиков, а телевизионная башня в Торонто на один вечер окрасилась в фиолетовый цвет.

С тех пор в разных странах мира 26 марта распространяется информация о болезни и о первой помощи, которую можно оказать страдающим от нее людям. К Фиолетовому дню приурочены конференции специалистов эпилептологов и психиатров, которые призваны решать актуальные вопросы терапии эпилепсии, делиться опытом успешного лечения и применения антиэпилептических препаратов. В эпилептологических центрах проходят праздничные мероприятия и акции для пациентов. Кроме того, проводятся аукционы, ярмарки, концерты и спортивные состязания, на которых собираются средства для тех, кому не повезло жить с этим диагнозом.

Таких людей в мире немало. Эпилепсия считается одним из самых распространенных хронических неврологических заболеваний человека. При ней один из участков коры головного мозга начинает работать слишком активно. Он подавляет и подчиняет остальные нейроны. В итоге все клетки коры бывают охвачены синхронным возбуждением. Возникает приступ: судороги, потеря сознания, падение (с этой особенностью связано русское название болезни — «падучая»). Причиной возникновения такого гиперактивного участка может быть травма головы, инсульт, менингит и некоторые заболевания.

По данным ВОЗ, эпилепсией страдает около 1% населения земного шара, а это 65 млн человек. Но только 25% из них получают адекватное медикаментозное лечение. А ведь важно знать, что современные лекарства позволяют в 70% случаев полностью освободить человека от припадков. Такие препараты эффективны и малотоксичны, не влияют на психику и настроение. Эпилепсия – одно из немногих хронических заболеваний, при котором достижение стойкой ремиссии возможно: люди учатся, работают, создают семьи и рожают здоровых детей, то есть ведут нормальную полноценную жизнь.

Есть сведения, что эпилепсией страдали многие известные люди. В их числе Юлий Цезарь, Александр Македонский, Нострадамус, Данте Алигьери, Иван Грозный, Наполеон Бонапарт, Федор Достоевский, Альфред Нобель, Винсент ван Гог.

Древние греки и римляне называли эпилепсию «божественным вмешательством» и «Геркулесовой болезнью». В одном из средневековых руководств по вызову духов говорилось, что при неправильной подготовке к обряду маг может испытать эпилептический припадок.

Фиолетовый (или лавандовый) цвет символом Дня был выбран не случайно. Считается, что этот цвет благоприятно воздействует на нервную систему, уменьшает тревогу, фобии и страхи. Поэтому 26 марта все участники мероприятий Дня или просто неравнодушные люди прикалывают фиолетовые ленточки или надевают фиолетовые элементы одежды, выражая таким образом свою поддержку людям с эпилепсией.

Теги: #здравоохранение #болезни
Источник: Псковская Лента Новостей
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