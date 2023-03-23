Общество

Ремонт начался в пушкиногорской школе

Ремонтные работы начались в средней общеобразовательной школе имени А. С. Пушкина в Пушкинских Горах. Об этом глава района Оксана Филиппова сообщила на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Оксана Филиппова / «ВКонтакте»

Первая бригада рабочих из девяти человек начала демонтаж полов в рекреации третьего этажа начальных классов. Подрядчик - ООО «Троянда» (Выборг).

«Коллектив школы под руководством Олега Степанова в период весенних каникул организовал перевод учащихся, занимающихся в кабинетах, где будет проходить ремонт, в другие помещения. Впереди много работы, которую необходимо завершить к 1 сентября, чтобы наши школьники начали очередной учебный год в более комфортных и современных условиях», - добавила Оксана Филиппова.