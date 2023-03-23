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Общество

Глава Пскова рассказал о легенде про крокодилов в реке Великой

26.03.2023 19:21|ПсковКомментариев: 0

Глава Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале рассказал о крокодилах, которые жили в реке Великой. 

Фото: Борис Елкин / Telegram

«У Пскова много интересных легенд, но одна отличается уникальностью. В конце XVI века из реки Великой вышли крокодилы. Об этом событии можно прочитать в разных исторических источниках, в том числе в Псковских летописях. А летописцы, как известно, всегда сообщали правдивые факты», - отметил Борис Елкин. 

Ученые предполагают, что крокодилов привезли из жарких стран купцы. Тогда Псков стоял на оживленном торговом пути и связывал Ближний Восток и Грецию с северной Европой. Во время перевозки крокодилов могла произойти авария, поэтому животные оказались в реке и вызвали в городе настоящий переполох. Это и засвидетельствовал псковский летописец, добавил градоначальник. 

Напомним, легенде о крокодилах в реке Великой был посвящен выпуск проекта ПЛН-ТВ «Истфакт».

Теги: #псков #река Великая
Источник: Псковская Лента Новостей
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