Общество

Глава Пскова рассказал о легенде про крокодилов в реке Великой

Глава Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале рассказал о крокодилах, которые жили в реке Великой.

Фото: Борис Елкин / Telegram

«У Пскова много интересных легенд, но одна отличается уникальностью. В конце XVI века из реки Великой вышли крокодилы. Об этом событии можно прочитать в разных исторических источниках, в том числе в Псковских летописях. А летописцы, как известно, всегда сообщали правдивые факты», - отметил Борис Елкин.

Ученые предполагают, что крокодилов привезли из жарких стран купцы. Тогда Псков стоял на оживленном торговом пути и связывал Ближний Восток и Грецию с северной Европой. Во время перевозки крокодилов могла произойти авария, поэтому животные оказались в реке и вызвали в городе настоящий переполох. Это и засвидетельствовал псковский летописец, добавил градоначальник.

Напомним, легенде о крокодилах в реке Великой был посвящен выпуск проекта ПЛН-ТВ «Истфакт».