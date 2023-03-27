Общество

Меры поддержки военнослужащих и их семей напомнили псковичам

Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, и членам их семей в Псковской области предоставляют меры социальной поддержки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Проживающих в Псковской области военнослужащих при условии их участия в специальной военной операции или супруга (супругу) такого военнослужащего ВС РФ освобождают от уплаты транспортного налога за один легковой автомобиль за налоговые периоды 2021 и 2022 годов.

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Помимо этого, членам семей принимающих участие в специальной военной операции военнослужащих предлагают следующие меры поддержки:

освобождение от платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в находящихся на территории Псковской области федеральных государственных образовательных организациях, государственных образовательных организациях, находящихся в ведении Псковской области, муниципальных образовательных организациях, а также в частных образовательных организациях, участвующих в реализации мероприятий по созданию дополнительных мест (групп) для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности;

обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования в общеобразовательных организациях, находящихся на территории Псковской области;

обеспечение бесплатным горячим питанием студентов, обучающихся по очной форме обучения по программам среднего профессионального образования в профессиональных образовательных организациях, находящихся на территории Псковской области.

Меры поддержки членам семей предоставляются в период участия в специальной военной операции военнослужащих ВС РФ.

Мобилизованным и гражданам, проходящим военную службу по контракту, предлагают: