Общество

Священнослужители побеседовали с осужденными в Псковской области

О ценностях человеческой жизни и роли веры побеседовали священнослужители с осужденными в учреждениях областного УФСИН. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Профилактические мероприятия с участием священнослужителей прошли в исправительной колонии № 4, расположенной в селе Середка, и следственном изоляторе № 1 города Пскова. Представители Русской православной церкви встретились с осужденными и провели беседы духовно-нравственного характера.

Так, ИК-4 с визитом посетил настоятель храма Петра и Павла в деревне Спицино Гдовского района отец Григорий. На встрече с осужденными, отбывающими наказание в строгих условиях содержания, он рассказал о роли веры в жизни человека и важности ведения законопослушного образа жизни. Особое внимание в ходе беседы уделили вопросам возникновения внутриличностных конфликтов и способах их разрешения с точки зрения христианского учения.

«В псковском следственном изоляторе окормляющий учреждение священник отец Василий провел с отбывающими наказание лекцию о нравственных основах православия и недопустимости самоубийства и членовредительства. Представитель духовенства привел цитаты из священного писания, разъяснил их, призвав присутствующих к чистосердечному покаянию. В завершении мероприятия отец Василий ответил на поступившие от аудитории вопросы», - рассказали в пресс-службе.

Подобные встречи в учреждениях областного УФСИН проходят регулярно. Они носят воспитательный характер и направлены на повышение уровня моральных качеств осужденных, уважительное отношение к личности и обществу.