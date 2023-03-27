Общество

Мошенники начали использовать искусственный интеллект для фишинга

Возможности чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT начали использовать мошенники. В марте этого года они стали рассылать первые фишинговые письма, составленные с помощью этого инструмента

По мнению экспертов, киберпреступники активно применяют возможности ИИ для того, чтобы автоматизировать процесс рассылки, повысить достоверность текстов и, соответственно, вероятность обмана пользователей, сообщают «Известия» со ссылкой на компанию T.Hunter.

«Мошенники начали активно исследовать возможности программы с момента ее релиза в декабре. Мы фиксируем, что первые фишинговые письма, написанные с помощью данного софта, стали массово приходить пользователям в марте этого года», — рассказал руководитель департамента информационно-аналитических исследований T.Hunter Игорь Бедеров.

Фишинг — это бизнес, который имеет международный характер, поэтому большое количество писем, нацеленных на российских пользователей, создается за рубежом.

«Проблема» многих фишинговых писем, которые пишут на русском языке иностранцы, в том, что они составлены неграмотно, содержат массу стилистических, орфографических и грамматических ошибок. Технический онлайн-перевод также сильно заметен», — пояснили в пресс-службе компании Group-IB.

Такое «несовершенство» уменьшает эффект, которого хотят добиться злоумышленники, поскольку люди не доверяют неграмотно написанным письмам и реже кликают по ссылкам. ChatGPT создает письма, больше похожие на те, что пишут люди. Достаточно поставить софту задачу написать письмо, указать интересы аудитории и язык. Это упрощает задачу мошенника — ему остается только вставить фишинговую ссылку в текст, написанный ChatGPT, объяснили эксперты по кибербезопасности.