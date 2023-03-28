Общество

Профильную образовательную смену «Курчатовские коды» открыли в Пскове

Торжественное открытие профильной образовательной смены «Курчатовские коды» прошло в Пскове 28 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Исполняющий обязанности председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков отметил, что в этом году план занятий будет особенно интересным для всех участников смены.

«Я окончательно убежден, что по окончании профильной смены вы окончательно решите связать свою дальнейшую жизнь с наукой. Это очень почетная, интересная и трепетно хранимое нашим государством направление, в котором обрести себя - это серьёзный труд», - обратился к ученикам Андрей Ермаков.

Программы для профильной смены уже подготовлены и будут посвящены научному изучению кристаллов. Занятия для воспитанников смены будут проводить сотрудники Курчатовского института. В этом году смена пройдет на базе средней общеобразовательной школы № 1 города Пскова.

На мероприятии также присутствовали заместитель главы города Пскова Алексей Несмашный и начальник управления образования администрации города Пскова Геннадий Иойлев.