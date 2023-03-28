Общество

Умер самый старый кот в России

Самый старый кот России по имени Дашун умер ночью 28 марта в Тюмени, сообщила его владелица Эльвира Чаниева.

Фото: Книга Рекордов России. Кот Дашун

В январе 2023 года животному исполнилось 26 лет, что в пересчете на человеческие годы составляет около 150 лет, отметило издание Общественная служба новостей.

В свой день рождения Дашун был занесен в Книгу рекордов России как самый старый сиамский кот в стране.

По словам хозяйки, последние годы кот проводил большую часть времени спящим, так как у него были проблемы с лапами и глазами.

Отмечается, что Эльвира Чаниева планирует похоронить своего питомца в соответствии с мусульманскими традициями.