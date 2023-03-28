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Общество

Опасное погодное явление прогнозируют в Псковской области

28.03.2023 12:38|ПсковКомментариев: 0

Опасное погодное явление прогнозируется в Псковской области сегодня, 28 марта. Об этом со ссылкой на предупреждение, полученное от Псковского ЦГМС, сообщает главное управление МЧС России по региону.

«Сегодня 28 марта во второй половине дня и вечером по южным и восточным районам Псковской области ожидается очень сильный снег, местами с мокрым снегом», – говорится в сообщении.

Рекомендации для населения при сильном снегопаде: необходимо плотно закрыть окна в домах, держаться от них как можно дальше, а также не находиться вблизи деревьев и не парковать рядом с ними машины, по возможности оставаться дома.

«Если вам всё же пришлось выйти на улицу, то в условиях снегопада и гололедицы будьте особенно осторожны при ходьбе, чтобы не упасть и не получить повреждений!» – обратились к жителям региона в МЧС.

Если обильные осадки застали в личном транспорте на автодороге, следует перестроиться в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратить движение. Включить аварийные огни и переждать снегопад.

Пешеходам, которых снегопад застал на улице, рекомендуют внимательно смотреть по сторонам при переходе проезжей части, не делать резких движений и быть предсказуемыми для водителей. «Если несколько машин остановилось, пропуская вас, это не значит, что где-то за ними не едет на большой скорости еще один автомобиль. Старайтесь смотреть на машины при переходе улицы», - отметили в ведомстве. 

Рекомендации для населения при сильном дожде:

  • при получении информации о выпадении обильных осадков нужно воздержаться от поездок, по возможности оставаться в квартире или на работе,
  • если сильный дождь застал на улице, постараться укрыться в зданиях расположенных выше возможного уровня подтопления,
  • если здание (помещение) подтапливает, надо постараться покинуть его и перейти на ближайшую возвышенность,
  • если покинуть здание не представляется возможным, то нужно подняться на вышерасположенные этажи, выключить электричество и газ, плотно закрыть окна, двери.

Для водителей необходимо:

  • заранее перепарковать автомобили из низинных мест,
  • не оставлять автомобили на стоянках в местах, где часто происходят подтопления.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону 01. Владельцам мобильных телефонов следует набрать номера 112 или 101.

Теги: #снег
Источник: Псковская Лента Новостей
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