Опасное погодное явление прогнозируют в Псковской области

Опасное погодное явление прогнозируется в Псковской области сегодня, 28 марта. Об этом со ссылкой на предупреждение, полученное от Псковского ЦГМС, сообщает главное управление МЧС России по региону.
Рекомендации для населения при сильном снегопаде: необходимо плотно закрыть окна в домах, держаться от них как можно дальше, а также не находиться вблизи деревьев и не парковать рядом с ними машины, по возможности оставаться дома.
«Если вам всё же пришлось выйти на улицу, то в условиях снегопада и гололедицы будьте особенно осторожны при ходьбе, чтобы не упасть и не получить повреждений!» – обратились к жителям региона в МЧС.
Если обильные осадки застали в личном транспорте на автодороге, следует перестроиться в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратить движение. Включить аварийные огни и переждать снегопад.
Пешеходам, которых снегопад застал на улице, рекомендуют внимательно смотреть по сторонам при переходе проезжей части, не делать резких движений и быть предсказуемыми для водителей. «Если несколько машин остановилось, пропуская вас, это не значит, что где-то за ними не едет на большой скорости еще один автомобиль. Старайтесь смотреть на машины при переходе улицы», - отметили в ведомстве.
Рекомендации для населения при сильном дожде:
Для водителей необходимо:
При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону 01. Владельцам мобильных телефонов следует набрать номера 112 или 101.