Общество

Первый Дом культуры мотоциклистов появится в Пскове

Открытие Дома культуры мотоциклистов состоится на территории мотоклуба «Позитивная механика» на улице Николая Васильева, 85 в Пскове 1 апреля. Об этом сообщается в группе объединения в социальной сети «ВКонтакте».

«Все вы и так знаете, что наш клуб уже 24 года дружелюбно встречает всех мотоциклистов и причастных к мотодвижению. За четверть века мы провели в Пскове множество культурных и околокультурных мероприятий. А теперь на базе нашего мотоклуба мы решили создать первый "ДК мотоциклистов"», – отметили в мотоклубе.

Торжественное открытие состоится в субботу, 1 апреля, в 15:00.