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Общество

Жители улиц Печорской и Кузбасской Дивизии обратились за помощью к Юрию Сорокину

28.03.2023 14:32|ПсковКомментариев: 0

Претензии к работе управляющей компании стали причиной обращения жителей дома № 7 по улице Печорской в Пскове к вице-спикеру Юрию Сорокину. На встречу с депутатом в общественную приёмную «Единой России» пришли представители совета многоквартирного дома Нина Шеметова и Татьяна Зиновьева, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

По словам пенсионерок, взаимоотношения собственников с управляющей организацией не складываются уже несколько лет  – текущий ремонт в подъездах был сделан только после обращения жильцов в прокуратуру и жилищную инспекцию, замена кровли сопровождалась финансовыми спорами. Сейчас, как говорят члены жилищного актива, также существует множество нареканий к качеству обслуживания дома: в подвале – сырость, в подъездах – антисанитария.

«Если жильцов не устраивается работа управляющей компании, собственникам надо собраться и на общем собрании принять решение о переходе в другую управляющую организацию», - предложил алгоритм действий вице-спикер.

Нина Шеметова и Татьяна Зиновьева от лица всех соседей сообщили, что они намерены пойти именно по этому пути, но, как оказалось, управляющая компания, в которую хотят перейти жильцы дома на Печорской, не готова расширять зону своего обслуживания. Заявительницы попросили депутата оказать им содействие в этом вопросе.

 

Юрий Сорокин пояснил, что у него нет полномочий влиять на решение управляющей компании. «Я могу связаться с директором УК и попросить его рассмотреть такую возможность с учётом мнения жильцов, но, если с его стороны будут приведены убедительные аргументы, мы должны с ними согласиться», - констатировал депутат.

Вице-спикер предложил подключиться к организации совместной встречи граждан с представителями управляющей компании, на которой они смогут пообщаться напрямую и разобраться в ситуации.  Посетительницы общественной приёмной согласились с предложенным решением.

Следующее обращение поступило к Юрию Сорокину дистанционно от псковички Елены Зарудной. Жительница дома №30а по улице Кузбасской Дивизии, где она проживает вместе с мужем-колясочником, попросила установить в подъезде пандус. Юрий Сорокин заверил, что практика решения таких вопросов у него уже есть – в ближайшее время будет проведено обследование, и, если специалисты подтвердят наличие технической возможности, депутат готов установить пандус для инвалида за счёт собственных средств.

Пресс-портрет
Сорокин Юрий Юрьевич Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов
Теги: #псковское областное собрание
Источник: Псковская Лента Новостей
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