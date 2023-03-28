Общество

Вылетевший из Сочи самолёт не смог приземлиться в Пскове

Самолет, следовавший по маршруту Сочи — Псков, сегодня, 28 марта, не смог приземлиться из-за погодных условий и отправился на дозаправку в аэропорт Пулково (Санкт-Петербург). Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщил генеральный директор международного аэропорта «Псков» имени княгини Ольги Артем Тарасов.

«Он там сейчас присядет, заправится и будет жать видимости, потому что сейчас не видно ничего. Сейчас заряды снежные кончатся, чтобы видимость хоть небольшая была - пока ничего не видно», - пояснил Артем Тарасов.

На запасной аэропорт самолет улетел в 15.38. Время его прибытия в Псков зависит от погодных условий.

Согласно данным трекера FR24, рейс A4737 авиакомпании «Азимут» успешно приземлился в Пулково в 16:00.