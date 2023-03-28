Итоги II регионального форума работающей молодежи Псковской области подведут в пресс-центре ПЛН

Итогам II регионального форума работающей молодежи Псковской области будет посвящен очередной брифинг в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM», который состоится завтра, 29 марта.
Форум проходил 24 — 26 марта и объединил молодых специалистов, работающих в бюджетной сфере, индивидуальных предпринимателей, самозанятых и студентов. Для чего это мероприятие проводилось и насколько оно оказалось полезным? Какова сейчас общая ситуация по трудоустройству молодежи в Псковской области? Какие «проблемные зоны» есть у работающей молодежи?
На эти и другие вопросы в рамках брифинга ответят:
Начало в 11.00. Как обычно, на YouTube-канале Псковской Ленты Новостей и в группе ПЛН «ВКонтакте» будет организована видеотрансляция.