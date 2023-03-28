Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
«Европа Плюс» 15 лет лидерства
Парк у реки Милевки
Оплата за ОДН с марта
Господин Рейтингомер
«Истфакт»: легендарные мечи Пскова
о показаниях электросчётчика
досрочный выход на пенсию
Антон Минаков о работе ЛДПР
как отдохнуть в Пскове и его окрестностях
форум работающей молодежи
и снова в грязи
Топ учебных заведений
Защита для псковских предпринимателей
построй дом своей мечты
Оазис здоровья под Псковом
Договор с «Псковэнергосбыт»
 
 
 
ещё Общество 28.03.2023 07:000 В Европейской России начинается арктическое вторжение 28.03.2023 19:150 Площадки для разворота машин «Экопрома» установят в Ершовской волости 28.03.2023 18:450 Врач назвал продукты, повышающие риск развития рака желудка 28.03.2023 18:270 Выпускникам псковских школ предлагают поступить в петербургский вуз по целевой квоте 28.03.2023 18:220 Итоги II регионального форума работающей молодежи Псковской области подведут в пресс-центре ПЛН 28.03.2023 17:510 Направить заявки на Всероссийский форум классных руководителей предлагают псковичам
 
 
 
Самое популярное 22.03.2023 12:4612 Директор псковской управляющей компании объяснила крупные суммы в квитанциях за март 24.03.2023 16:130 Река Великая вышла из берегов в Пскове. ФОТО 22.03.2023 10:448 Псковичи возмущены повышением квартплаты в три раза 25.03.2023 21:580 Популярная среди россиян привычка оказалась одним из признаков деменции 22.03.2023 09:573 Псковского бизнесмена и экс-депутата Аркадия Маркова приговорили к лишению свободы за экстремизм
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Итоги II регионального форума работающей молодежи Псковской области подведут в пресс-центре ПЛН

28.03.2023 18:22|ПсковКомментариев: 0

Итогам II регионального форума работающей молодежи Псковской области будет посвящен очередной брифинг в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM», который состоится завтра, 29 марта.

Форум проходил 24 — 26 марта и объединил молодых специалистов, работающих в бюджетной сфере, индивидуальных предпринимателей, самозанятых и студентов. Для чего это мероприятие проводилось и насколько оно оказалось полезным? Какова сейчас общая ситуация по трудоустройству молодежи в Псковской области? Какие «проблемные зоны» есть у работающей молодежи?

На эти и другие вопросы в рамках брифинга ответят:

  • Стегний Андрей Борисович - заместитель председателя Псковского областного совета профессиональных союзов;
  • Трунова Алена Сергеевна - и. о председателя комитета по труду и занятости Псковской области;
  • Васюцкая Яна Сергеевна - начальник отдела молодежной политики управления общественных проектов и молодежной политики правительства Псковской области.

Начало в 11.00. Как обычно, на YouTube-канале Псковской Ленты Новостей и в группе ПЛН «ВКонтакте» будет организована видеотрансляция.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Поддерживаете ли инициативу о запрете рекламы интимных услуг по всей России?
В опросе приняло участие 95 человек
28.03.2023, 19:400 Жителей и гостей Пскова приглашают на «Встречу с прекрасным» 28.03.2023, 19:360 Поэтический вечер памяти поэта Андрея Виноградова пройдет в Пскове 28.03.2023, 19:200 Команда города Пскова по баскетболу стала победителем областной спартакиады 28.03.2023, 19:150 Площадки для разворота машин «Экопрома» установят в Ершовской волости
28.03.2023, 19:003 Тимофей Силич сравнил свою скульптуру беременной женщины с «Криком» Эдварда Мунка 28.03.2023, 18:450 Врач назвал продукты, повышающие риск развития рака желудка 28.03.2023, 18:360 «Гонки по вертикали»: ожидание аудиенции в Кремле, новая партия и сказка про белого бычка. ВИДЕО 28.03.2023, 18:270 Выпускникам псковских школ предлагают поступить в петербургский вуз по целевой квоте
28.03.2023, 18:220 Итоги II регионального форума работающей молодежи Псковской области подведут в пресс-центре ПЛН 28.03.2023, 18:150 Снятый в Кремле первый жестовый фильм покажут в Санкт-Петербурге 28.03.2023, 18:130 Тело мужчины извлекли из озера в Невельском районе 28.03.2023, 18:000 Чемпионат города Пскова по интерактивному футболу прошел на стадионе «Машиностроитель»
28.03.2023, 17:570 В введенном с нарушениями доме для переселенцев в Себежском районе выявили утечку 28.03.2023, 17:560 Капитальный ремонт Торошинского дома культуры продолжают в Псковском районе 28.03.2023, 17:510 Направить заявки на Всероссийский форум классных руководителей предлагают псковичам 28.03.2023, 17:500 В Псковской области прекратили уголовное дело об угрозе убийством шиной от бензопилы
28.03.2023, 17:480 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 28 марта 28.03.2023, 17:480 Последствия паводка устраняют в Великих Луках. ВИДЕО 28.03.2023, 17:410 Многодетным псковичам напомнили о льготах по транспортному налогу 28.03.2023, 17:330 Еще одну улицу затопило в Великих Луках
28.03.2023, 17:250 Неоднократно судимая псковичка украла куртку с манекена в магазине 28.03.2023, 17:130 Гуманитарный груз в зону СВО передали депутаты Собрания 28.03.2023, 17:080 Станислав Стармолотов: Единая диспетчерская служба по всем дорогам региона нужна населению 28.03.2023, 16:571 Мост через реку Черма затопило в Гдовском районе
28.03.2023, 16:520 Работы по перекладке водопроводной линии начались на улице Госпитальной в Пскове 28.03.2023, 16:401 Вылетевший из Сочи самолёт не смог приземлиться в Пскове 28.03.2023, 16:350 Нарушения выявили на железнодорожном вокзале в Великих Луках 28.03.2023, 16:210 «Кузница»: Псковские дороги – от зимы к лету. ВИДЕО
28.03.2023, 16:171 Пешеходный мост через реку Утроя частично затопило в Пыталовском районе 28.03.2023, 16:150 Петербургский отель оштрафовали за отказ псковскому спортсмену-колясочнику в посещении спа-зоны 28.03.2023, 16:100 В Псковской области зарегистрировали более 60 площадок для написания юбилейного «Диктанта Победы» 28.03.2023, 16:060 Регистр больных гепатитом С псковичей пополнился более чем на 100 человек
28.03.2023, 16:020 «Подвалы затоплены, котёл утонул, животные в ужасе»: как в Порхове справляются с половодьем 28.03.2023, 15:431 Контракт на завершение Северного обхода Пскова заключат в ближайшее время - Станислав Стармолотов 28.03.2023, 15:370 Из-за сильного снега псковские энергетики перешли в режим повышенной готовности 28.03.2023, 15:370 Разработать демографический кодекс предложили справедливороссы
28.03.2023, 15:340 За здание в центре Пскова хотят получить 30 миллионов рублей 28.03.2023, 15:240 В Сети опубликовали фотографии затопленного моста в псковской деревне Песчанка 28.03.2023, 15:222 Дороги Псковской области стали безопаснее благодаря нацпроекту – Владимир Кузь 28.03.2023, 15:190 «Гонки по вертикали»: ожидание аудиенции в Кремле, новая партия и сказка про белого бычка
28.03.2023, 15:160 Список самых популярных национальных туристических маршрутов составили в России 28.03.2023, 15:040 «Беседка»: «ПсковАРТ» об «Антигравитации», творческой провокации и женской красоте 28.03.2023, 14:580 Более 12 тысяч раз псковичи воспользовались услугой снятия наличных на кассах сети «Пятерочка» с начала года 28.03.2023, 14:562 Текущий ямочный ремонт продолжается на дорогах Пскова. ФОТО
28.03.2023, 14:550 Псковичи представили регион на полуфинале конкурса «Лига лекторов» в Петербурге 28.03.2023, 14:500 В пяти районах Псковской области зарегистрировали подтопления 28.03.2023, 14:451 «Нехорошая квартира»: псковичи жалуются на антисанитарию и следы кошек в сданном жилье 28.03.2023, 14:341 Инсталляция «Россия начинается здесь» в Пскове наполовину ушла под воду. ФОТО
28.03.2023, 14:320 Жители улиц Печорской и Кузбасской Дивизии обратились за помощью к Юрию Сорокину 28.03.2023, 14:241 Разметку на псковских дорогах обновят при стабилизации погоды – Станислав Стармолотов 28.03.2023, 14:210 «Гайд-парк»: Глава фракции «ЕР» в Новоржевском районном Собрании Николай Соколов о муниципальной реформе. ВИДЕО 28.03.2023, 14:140 Маршрут «Дорогою бобра» затопило в Полистовском заповеднике
28.03.2023, 14:120 Пенсионерка в одном из регионов выкинула из окна маленького правнука 28.03.2023, 14:060 Мешки с осенней листвой перезимовали на улицах псковских Писковичей 28.03.2023, 13:594 Всепсковский потоп: как четыре района области ушли под воду 28.03.2023, 13:481 Критическое состояние платной дороги Усвяты – Невель объяснил Станислав Стармолотов
28.03.2023, 13:450 Первый Дом культуры мотоциклистов появится в Пскове 28.03.2023, 13:290 Река Шелонь подтопила линии электропередачи в Дедовичском районе 28.03.2023, 13:280 Роспотребнадзор разъяснил, можно ли покупателям вести съемку в магазинах 28.03.2023, 13:160 Маршруты трех автобусов скорректируют в Пскове из-за дорожных работ
28.03.2023, 13:130 Профильную образовательную смену «Курчатовские коды» открыли в Пскове 28.03.2023, 13:070 Цыганский реквизит для оперы «Алеко» собирают по всей Псковской области 28.03.2023, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Кузница» о содержании дорог 28.03.2023, 12:570 Муниципальная реформа не несет за собой сокращение рабочих мест – депутат Николай Соколов
28.03.2023, 12:540 ЖК «Завеличенский бульвар» проходит аккредитацию по военной ипотеке во всех ведущих банках 28.03.2023, 12:470 Участки улицы Ипподромной и проспекта Энтузиастов в Пскове закроют для транспорта на три месяца 28.03.2023, 12:380 Опасное погодное явление прогнозируют в Псковской области 28.03.2023, 12:282 Наследники Туве Янссон запретили использовать образы муми-троллей в России
28.03.2023, 12:213 Пиво не станет дороже после запуска реестра производителей - Минфин 28.03.2023, 12:150 «Кузница»: Псковские дороги – от зимы к лету 28.03.2023, 12:120 Жителя Палкинского района могут лишить свободы за угрозу убийством 28.03.2023, 12:072 Умер самый старый кот в России
28.03.2023, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с руководителем фракции ЕР в Новоржевском районном Собрании депутатов 28.03.2023, 12:010 Бизнес-ланчи псковских кафе и ресторанов: предложения на 28 марта 28.03.2023, 11:530 Снег и дождь прогнозируют в Псковской области 29 марта 28.03.2023, 11:490 В турнире по ловле форели могут поучаствовать псковские рыбаки
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru