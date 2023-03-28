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Общество

Направить заявки на Всероссийский форум классных руководителей предлагают псковичам

28.03.2023 17:51|ПсковКомментариев: 0

Форум классных руководителей и наставников в третий раз пройдет с 3 по 7 октября в Москве. В этот раз в нем примут участие около 3 тысяч классных руководителей и кураторов СПО со всей страны. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области. 

Прием заявок на форум продлится до 20 апреля. Участниками отбора могут быть классные руководители школьников и кураторы групп колледжей и техникумов. Подать заявку можно в мини-приложении ФКР в социальной сети «ВКонтакте».

«Проведение такого мероприятия стало доброй традицией — на нем собираются учителя со всей России, чтобы пообщаться и обменяться опытом. В Год педагога и наставника этот форум особенно важен, ведь именно классные руководители занимаются воспитанием наших будущих граждан: проводят классные часы, внеурочные занятия "Разговоры о важном“ и отвечают на порой достаточно сложные вопросы, которые может задать ребенок. Со своей стороны Минпросвещения России уделяет особое внимание поддержке таких специалистов, обеспечивает их методическое сопровождение. И форум классных руководителей — один из эффективных инструментов этой работы», — отметил министр просвещения России Сергей Кравцов.

Отбор участников на форум проводится онлайн на площадке «ВКонтакте» и состоит из нескольких этапов: анкетирование, тестирование по основам педагогики, тестирование по внеурочным занятиям «Разговоры о важном», тренажер классного руководителя и предоставление видеовизитки по теме «Моя воспитательная инициатива». Специально для этого организаторы ФКР совместно с VK разработали мини-приложение.

Желающих принять участие приглашают заполнить анкету по ссылке. О старте каждого отборочного этапа участники будут получать дополнительные уведомления. Также следить за новостями наборной кампании можно в сообществе ФКР «ВКонтакте».

Третий Всероссийский форум классных руководителей и наставников запланирован на октябрь 2023 года в Москве. В этом году мероприятие пройдет в две смены:

  • 3—5 октября — классные руководители начальных классов, коррекционных школ и кураторов СПО;
  • 5—7 октября — классные руководители старших и средних классов.
  • 5 октября все участники форума будут приглашены на концерт ко Дню учителя в Государственном Кремлевском дворце.

Среди целей проведения форума — развитие профессионального сообщества классных руководителей страны, ориентированного на воспитание подрастающего поколения на традиционных ценностях.

Участников мероприятия ждут насыщенные образовательная, дискуссионная и культурная программы. Спикерами и экспертами мероприятия выступят признанные специалисты в различных областях, которые поделятся со слушателями своим профессиональным опытом.

Форум проводится министерством просвещения РФ по поручению президента РФ Владимира Путина. Организационную поддержку оказывает Федеральное государственное автономное учреждение «Центр просветительских инициатив министерства просвещения РФ».

Теги: #учитель #форум
Источник: Псковская Лента Новостей
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