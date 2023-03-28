Общество

ТОСы Дновского района поделились опытом с делегацией из Новгородской области

Дновский район посетила делегация Солецкого муниципального округа Новгородской области для перенимания опыта создания ТОСов. Об этом сообщил глава Дновского района Михаил Шауркин на своей странице в социальной сети «Вконтакте».

Фото: Михаил Шауркин

ТОС «Внуки Николая Бороздина» был создан чуть больше года назад. Но за это время успел успешно реализовать сразу два проекта - по ремонту памятника Н.М. Бороздину и по восстановлению уличного освещения, отметил глава района.



ТОС «Мое село - моя забота» (деревня Заклинье) в 2021 году успешно реализовал проект благоустройства территории около сельской библиотеки. По итогам этой работы ТОС стал победителем и всероссийского конкурса.



ТОС «Искра» в прошлом году на средства гранта построил общественный туалет. «А давно всем полюбившаяся горница когда-то тоже стала результатом реализации социального проекта. Его автором выступила АНО "Малая Родина"»,- добавил Михаил Шауркин.



Сегодня на территории Дновского района активно работают 35 ТОСов. В этом году они подготовили 30 заявок на региональный конкурс. Глава района отметил, что это отличный показатель.



«Желаю нашим ближайшим соседям из Солецкого района больших успехов в разработке и реализации проектов ТОСов. Надеюсь, что мы вас вдохновили своими идеями», - резюмировал он.