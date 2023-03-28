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Общество

Более 20 модульных ФАПов получили лицензии в Псковской области

29.03.2023 17:40|ПсковКомментариев: 0

21 модульный фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) получил лицензии в Псковской области. Они будут обслуживать 270 населённых пунктов региона, а медпомощь здесь будут получать более 9 тысяч человек, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Михаил Ведерников / Telegram-канал

ФАПы были возведены по нацпроекту «Здравоохранение». Предусмотрено оказание диагностической, лечебно-профилактической и неотложной помощи, также будут продаваться лекарства. Медпункты оснащены современным оборудованием и компьютерной техникой.

«Приём пациентов уже начался везде, кроме ФАПов в Струго-Красненском, Плюсском и Опочецком районах, там в ближайшие дни проведут интернет и закончат благоустройство. В начале апреля они начнут работу», – уточнил Михаил Ведерников.

Месторасположение указанных ФАПов:

  • Плюсский район: деревни Заполье, Андромер, Должицы, Игомель;
  • Струго-Красненский район: деревня Новоселье;
  • Великолукский район: деревня Шелково;
  • Гдовский район: деревни Полна, Самолва;
  • Опочецкий район: деревни Духново, Норкино, Аристово, Варыгино;
  • Печорский район: деревня Лазарево;
  • Порховский район: деревня Верхний Мост:
  • Дновский район: деревня Искра;
  • Псковский район: деревни Спасовщина, Щиглицы, Стремутка, Кирово, Ваулино;
  • Палкинский район: деревня Родовое.
Теги: #ФАП
Источник: Псковская Лента Новостей
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