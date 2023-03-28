Общество

Более 20 модульных ФАПов получили лицензии в Псковской области

21 модульный фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) получил лицензии в Псковской области. Они будут обслуживать 270 населённых пунктов региона, а медпомощь здесь будут получать более 9 тысяч человек, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Михаил Ведерников / Telegram-канал

ФАПы были возведены по нацпроекту «Здравоохранение». Предусмотрено оказание диагностической, лечебно-профилактической и неотложной помощи, также будут продаваться лекарства. Медпункты оснащены современным оборудованием и компьютерной техникой.

«Приём пациентов уже начался везде, кроме ФАПов в Струго-Красненском, Плюсском и Опочецком районах, там в ближайшие дни проведут интернет и закончат благоустройство. В начале апреля они начнут работу», – уточнил Михаил Ведерников.

Месторасположение указанных ФАПов: